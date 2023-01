Principais NFTs em alta: semana de 5 de outubro

O mundo dos tokens não fungíveis (NFT) continua a evoluir, com investidores procurando novas coleções para gerar retornos em um mercado em baixa. Esta semana, DoDoor, Kitaro World e Renga Black Box estão entre as coleções NFT mais populares.

Principais conclusões Kitaro World subiu 1.270% em valor na semana passada, já que o projeto planeja combinar ideias web2 e web3 para suas quedas.

A criação de DoDoor apresenta 1.000 pássaros dodô e os preços dispararam 333%.

O futebol tem uma enorme base global de fãs, então o A Federação Internacional de Futebol (FIFA) quer capitalizar isso com sua nova queda do Genesis.

Mundo de Kitaro

A coleção Kitaro World apresenta 7.777 NFTs narrativos, com diferentes personagens explorando multiversos em uma aventura para descobrir sua ancestralidade. O volume de vendas do projeto cresceu 1.270% nos últimos sete dias, para US$ 2,33 milhões.

O projeto diz que quer unir os mundos da Web2 e Web3 construindo um mundo real antes de avançar para a Web3. No mês que vem, ela entregará um livro de colorir de realidade aumentada com os avatares do NFT. O primeiro capítulo do tema Kitaro World é chamado de “A Floresta Encantada”, ambientado em 1600 aC no Japão.

DoDoor NFT

O projeto DoDoor NFT aumentou 333% em volume na última semana, com US$ 1,3 milhão em vendas totais no mercado OpenSea. Esta é uma coleção de 1.000 pássaros dodô peculiares criados pela equipe Unlimited Dimension. Os pássaros voarão em seu próprio UDverse, que é considerado um abrigo para espécies como os dodôs, para que possam evitar a caça furtiva. A equipe de desenvolvimento está atualmente trabalhando em um segundo projeto, um jogo DoDoor MEMO game-fi, e os detentores do DoDoor terão acesso e poderão ganhar os NFTs do segundo projeto.

SolDough

Na última semana, as vendas desta coleção NFT aumentaram mais de 300%. SolDough é uma coleção de 1.375 donuts de desenhos animados gerados aleatoriamente, lançados na rede Solana. Uma mini-coleção SolDough Market de 200 NFTs foi lançada para a comunidade antes do lançamento de SolDough e já está esgotada. A SolDough agora está planejando um lançamento público de sua coleção SolDough em 3 de dezembro de 2022. A equipe é composta por indivíduos que foram investidores em grandes projetos da Solana, como Solana Monkey Business, Solsteads, Thugbirz e outros.

Renga Caixa Preta

Renga Black Box é a coleção mais recente da Renga Factory, que lançou anteriormente uma coleção Art of Seasons de US $ 10 milhões que foi lançada no ar para seus proprietários. Os NFTs Black Box são uma coleção de cubos pretos giratórios que podem ser abertos para revelar um personagem misterioso de outro reino. O projeto registrou US$ 1,7 milhão em vendas nos últimos sete dias, com um aumento de 275% no volume de vendas. O Renga Black Box mais vendido foi vendido por $ 57.600 na semana passada, com o preço médio sendo $ 5.200.

FIFA Genesis

A FIFA é o órgão internacional que rege o futebol. Ele acaba de entrar no movimento dos colecionáveis ​​com seu lançamento inaugural em 22 de setembro de 2022, Genesis. O blockchain Algorand alimenta a plataforma colecionável FIFA e mais de 78.000 pacotes já foram reivindicados. Cada um apresenta três videoclipes de destaques do futebol internacional das Copas do Mundo da FIFA anteriores. As quedas relacionadas ao futebol podem se beneficiar de uma enorme base de fãs, com 3,7 bilhões de pessoas assistindo à final da Copa do Mundo de 2018, por exemplo. Cada pacote do Genesis estava sendo vendido por US$ 4,99 e a plataforma em breve terá um mercado para negociar coleções valiosas.