Conselho Europeu Aprova Lei de Regulamentação de Criptomoedas

A União Europeia (UE) deu um grande passo à frente na regulamentação da criptomoeda, com o Conselho Europeu aprovando a regulamentação abrangente dos Mercados de Criptoativos (MiCA) em 5 de outubro. O desenvolvimento marca outra ação significativa tomada pelas autoridades europeias para garantir que o o mercado de criptomoedas segue suas regras. O projeto de lei aguarda aprovação do Parlamento Europeu; uma votação está marcada para 10 de outubro.

Uma vez promulgado, o projeto de lei provavelmente terá um impacto enorme no mercado de criptomoedas devido ao seu amplo alcance. Entre os muitos domínios que aborda estão a prevenção da lavagem de dinheiro, a proteção do consumidor, a responsabilidade das empresas de criptografia, o impacto ambiental da indústria e as stablecoins.

A controversa lei MiCA certamente desencadeará o debate da indústria de criptomoedas. Também pode ser apenas a primeira de uma série de mudanças no mercado global de criptomoedas. A regulamentação europeia estabelece as bases para o que poderia ser uma nova era nas operações para as principais entidades criptográficas.

MiCA trata de stablecoins, lavagem de dinheiro e impacto ambiental

O projeto de lei Markets in Crypto-Assets é uma regulamentação abrangente que visa colocar a classe de ativos firmemente sob a supervisão da Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA) e da Autoridade Bancária Europeia (EBA).

Um debate sobre se a criptomoeda é um valor mobiliário ou uma mercadoria também é abordado no projeto de lei. De acordo com a MiCA, as criptomoedas são divididas em quatro categorias: criptoativos, tokens de utilidade, tokens referenciados a ativos e tokens de dinheiro eletrônico (e-money). As criptomoedas serão reguladas de acordo com sua classificação.

O amplo foco do projeto de lei provavelmente terá uma influência poderosa no mercado global de criptomoedas. Entre as muitas áreas que tenta supervisionar estão a prevenção da lavagem de dinheiro, proteção ao consumidor, responsabilidade da empresa cripto, impacto ambiental da indústria e stablecoins, que minimizam a volatilidade típica da criptomoeda mantendo garantias na forma de reservas, geralmente em dólares americanos.

As stablecoins são uma parte particularmente importante do regulamento, e a EBA supervisionará esse aspecto. A MiCA exige que os emissores de stablecoin mantenham liquidez mínima para evitar quebras como a do TerraUSD, que deveria valer exatamente $ 1, mas caiu de valor a partir de 9 de maio de 2022. Ele foi negociado a cerca de 3 centavos em 6 de outubro de 2022.

As reservas dos emissores de stablecoin também devem ser protegidas contra insolvência como parte da conta. Ele também pede que as “moedas grandes” usadas como meio de pagamento sejam limitadas a € 200 milhões em transações por dia.

Em relação à lavagem de dinheiro, a MiCA exige que a EBA mantenha um registro de provedores de serviços de criptoativos não compatíveis. Também haverá verificações adicionais para garantir que as regras anti-lavagem de dinheiro (AML) sejam cumpridas.

A UE se move rapidamente no MiCA

Os regulamentos da MiCA foram propostos em um primeiro rascunho provisório em junho de 2022, com algumas alterações e atualizações sendo feitas nas semanas seguintes. Ele ainda não lida com finanças descentralizadas (DeFi) ou tokens não fungíveis (NFTs), embora as autoridades provavelmente abordem a regulamentação desses setores no futuro.

Embora tenha havido algumas dúvidas sobre alguns dos detalhes da regulamentação da UE, a indústria cripto a acolheu amplamente, pois adota uma posição clara sobre os ativos digitais. Muitos participantes do setor acreditam que a regulamentação europeia permitirá a expansão do mercado porque as partes relevantes entendem quais são as regras do jogo.

Embora o Conselho Europeu tenha aprovado o regulamento, ele ainda requer a aprovação do Parlamento Europeu. A votação está marcada para 10 de outubro. Se aprovada, a regulamentação deve entrar em vigor em 2024. Isso deve dar às entidades criptográficas bastante tempo para se ajustarem às mudanças marcantes.

Conclusão

É provável que o MiCA seja aprovado e autorizado no início de outubro de 2022. Este será um marco para o mercado de criptomoedas, pois ainda não havia um conjunto tão extenso de regulamentos em vigor. Outras regiões provavelmente considerarão esse regulamento ao moldar suas próprias estratégias regulatórias de cripto. Enquanto isso, as empresas de criptomoedas terão que começar a fazer ajustes que lhes permitam continuar operando na UE assim que os regulamentos entrarem em vigor.