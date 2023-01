Binance é atingida por US$ 570 milhões em Blockchain Bridge Hack

Hackers roubaram US$ 570 milhões de um blockchain vinculado à Binance. A maior exchange de criptomoedas teve que interromper temporariamente a operação de sua Binance Smart Chain após a exploração. Desde o hack, o preço da Binance Coin (BNB) também caiu visivelmente, com o token caindo 3,5% nas últimas 24 horas. No momento em que escrevo, está sendo negociado a US$ 281.

Principais conclusões O BSC Token Hub, uma ponte cruzada, foi explorado em 6 de outubro, com hackers drenando US$ 570 milhões.

A Binance interrompeu a Binance Smart Chain e conseguiu congelar US$ 7 milhões em fundos depois de enviar uma atualização que congelou as contas.

O preço do token BNB sofreu um golpe, caindo 3,5% nas últimas 24 horas.

Ataque na ponte Cross-Chain

De acordo com o blog BNB Chain da Binance, os hackers drenaram 2 milhões de tokens BNB da rede em 6 de outubro, o que representa cerca de US$ 570 milhões a preços atuais.O cofundador e CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que a exploração estava em uma ponte cruzada, BSC Token Hub, que resultou na criação de tokens BNB extras do nada. Uma ponte entre cadeias permite que os usuários transfiram seus ativos digitais de uma blockchain para outra. O BSC Token Hub é uma ponte entre o BNB Beacon Chain (BEP2) e o BNB Chain (BEP20 ou BSC). A bolsa pediu aos validadores que suspendessem temporariamente a rede e Zhao confirmou que os fundos dos usuários estavam seguros.

Binance retoma as operações do BSC

A Binance retomou as operações da rede BSC após lançar uma atualização de software que congelou as contas dos hackers. As operações foram reiniciadas por volta das 06:40 UTC. Após a resolução, Zhao elogiou a equipe do BNB, dizendo que tratou o assunto com rapidez, transparência e responsabilidade. A equipe também postou uma atualização sobre o assunto, dizendo que um novo mecanismo de governança on-chain seria introduzido na cadeia BNB para combater futuros ataques.

Também haverá votos de governança para determinar se os fundos hackeados devem ser congelados e se deve usar o BNB Auto-Burn para cobrir os fundos hackeados restantes. Um voto de governança também decidirá se um programa de chapéu branco que recompensará a descoberta de bugs no valor de $ 1 milhão deve ser implementado, bem como uma recompensa por hackers de bate-papo, até 10% dos fundos recuperados.

Conclusão

Os hackers exploram a indústria de criptografia há anos. A empresa de análise de blockchain Chainalysis publicou um relatório em agosto, dizendo que o mercado de criptomoedas havia perdido US$ 2 bilhões em 13 hacks de ponte cruzada separados em 2022.

O maior hack de criptomoeda até o momento foi realizado em março de 2022 e teve como alvo a rede que suporta a popular plataforma de jogos blockchain Axie Infinity. Um ataque recente foi na Nomad Bridge, que viu quase $ 200 milhões roubados, com outro destaque sendo o exploit Wormhole, que viu mais de $ 325 milhões roubados.Os projetos Blockchain prometem segurança, mas ataques consecutivos destroem esse mito e a confiança dos investidores.