Criptomoedas para assistir: semana de 10 de outubro

Fique de olho nessas moedas

A última semana no mercado cripto continuou o tema do último trimestre, ou seja, a maioria dos ativos mantidos logo acima de seus níveis de suporte. A classe de ativos espera que haja uma razão para sair de sua queda, e algumas moedas estão pelo menos mostrando sinais positivos no curto prazo.

Nesta semana, analisamos as perspectivas de curto prazo do Ethereum Name Service (ENS), Casper Network (CSPR), Elrond (EGLD), Polygon (MATIC) e 1inch Network (INCH). Ao selecionar esses ativos, consideramos vários fatores, incluindo, entre outros, desenvolvimentos técnicos positivos, notícias importantes e mudanças perceptíveis no preço.

Principais conclusões O Ethereum Name Service (ENS) teve um salto de 18% na semana passada no preço, pois o número de registros e renovações atingiu um recorde histórico.

A Casper Network (CSPR) teve um aumento de preço de 22% durante a semana ao introduzir um padrão NFT de nível empresarial.

Elrond (EGLD) aumentou 15% após a ativação bem-sucedida de uma atualização da rede principal.

O valor de mercado da Polygon (MATIC) aumentou 7%, para US$ 7,23 bilhões, após o anúncio de uma parceria e à medida que o número de endereços exclusivos aumentou.

O valor de mercado da rede de 1 polegada (INCH) aumentou 9%, para US$ 360 milhões, após uma colaboração com a Unstoppable Domains.

Ethereum Name Service (ENS)

O Ethereum Name Service (ENS) teve uma semana forte, pois o token saltou aproximadamente 18% ao longo dos últimos sete dias. Tem sido uma das maiores semanas para um token que está fortemente envolvido no espaço Web3 em rápido crescimento.

O salto de preço provavelmente se deve ao número de registros e renovações atingindo um recorde histórico no mês passado. Trinta e nove mil novos usuários ingressaram em setembro, com o número total de usuários ultrapassando 1 milhão. O token ENS começou sua semana com um preço de $ 14,6 e atualmente está em $ 17,5.



Preço ENS: Visualização de Negociação.



Rede Casper (CSPR)

A Casper Network (CSPR) foi outro grande ganhador nesta semana, com a moeda CSPR aumentando cerca de 22% nos últimos sete dias.

Existem algumas razões possíveis para isso, incluindo o fato de que a equipe de Casper tem aparecido em várias conferências e exposições. Além disso, a equipe observou o fato de ter introduzido um padrão NFT de nível empresarial por meio do lançamento de seu protocolo CEP-78. Atualmente, o CSPR está avaliado em US$ 0,035, tendo começado a semana em US$ 0,028.



Preço CSPR: TradingView.



Elrond (EGLD)

Elrond (EGLD) foi outro dos principais ganhadores desta semana, com a moeda EGLD subindo 15% nos últimos sete dias. O projeto já existe há anos e parece estar ganhando ritmo.

Há uma razão clara para o aumento no valor: o fundador e CEO da Elrond revelou que uma nova atualização da rede principal foi ativada com sucesso. A atualização traz um recurso de dessincronização para NFTs e metaESDTs. A moeda está atualmente avaliada em $ 56,7, com um aumento de 2,6% nas últimas 24 horas.



Preço EGLD: TradingView.



Polígono (MATIC)

A Polygon Network é um dos projetos mais notáveis ​​do mercado, e o MATIC é o maior desta lista. O valor de mercado da MATIC aumentou 7% para US$ 7,23 bilhões na semana passada.

Pode haver várias razões por trás do salto. Um fator é o fato de que o número de endereços únicos no Polygon aumentou, enquanto os endereços ativos diários permanecem em mais de 266.000. O projeto também anunciou uma parceria com a Alpha Venture DAO e a Icetea Labs para lançar um programa acelerador para startups de blockchain. A MATIC está sendo negociada atualmente a US$ 0,83.



Preço MATIC: TradingView.



Rede de 1 polegada (1 POLEGADA)

O agregador de exchanges descentralizadas 1inch Network também teve uma semana forte, com o token de 1 polegada vendo seu valor de mercado saltar 9% na semana passada. O valor de mercado é atualmente de US$ 360 milhões.

Uma das razões para esse salto é que a 1inch Network anunciou uma colaboração com a Unstoppable Domains. A parceria permitirá que os usuários do 1inch Wallet executem transações de forma mais conveniente usando nomes de domínio em vez de endereços. Atualmente, o token 1INCH custa US$ 0,60.



1INCH Preço: TradingView.



Investir em criptomoedas e outras ofertas iniciais de moedas (ICOs) é altamente arriscado e especulativo, e este artigo não é uma recomendação da Investopedia ou do autor para investir em criptomoedas ou outras ICOs. Como a situação de cada indivíduo é única, um profissional qualificado deve sempre ser consultado antes de tomar qualquer decisão financeira. A Investopedia não faz representações ou garantias quanto à precisão ou pontualidade das informações aqui contidas. Na data em que este artigo foi escrito, o autor não possui as criptomoedas mencionadas acima.