Legisladores da UE aprovam projeto de lei de regulamentação criptográfica

Os legisladores da União Europeia (UE) aprovaram o projeto de lei Markets in Crypto Assets (MiCA), um marco da legislação destinada a regular o mercado de ativos digitais. Os membros votaram 28 a 1 a favor das novas leis criptográficas. O projeto de lei passará ao Parlamento Europeu para votação final na próxima sessão parlamentar. As leis entrarão em vigor em 2024.

Principais conclusões Os legisladores da União Européia votaram quase por unanimidade para aprovar o projeto de lei MiCA.

O projeto de lei passará ao Parlamento Europeu para votação final na próxima sessão parlamentar.

A MiCA cobre vários aspectos do mercado de criptomoedas, incluindo stablecoins, proteção ao consumidor e prevenção à lavagem de dinheiro.

MiCA Obtém Aprovação

O Conselho Europeu aprovou o projeto de lei na semana passada. Ele se concentra em vários aspectos, como prevenção à lavagem de dinheiro, proteção ao consumidor, responsabilidade das empresas de criptografia, impacto ambiental da indústria e stablecoins.

O projeto de lei ainda terá que ser votado pelo Parlamento Europeu na próxima sessão, mas isso deve acontecer antes do final do ano. Uma vez aprovado, o projeto se tornará lei entre 12 e 18 meses a partir da votação.

O Dr. Stefan Berger, membro do Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários (ECON), comemorou o desenvolvimento no Twitter. A comunidade cripto, por outro lado, é um pouco mais cautelosa sobre o projeto de lei, embora nenhuma discussão intensa tenha ocorrido após as notícias.

MiCA deve mudar o mercado cripto

Os regulamentos da MiCA têm um forte conjunto de leis voltadas para o mercado de criptomoedas. Foi muito discutido este ano, recebendo elogios e críticas. A indústria criptográfica geralmente aceita a regulamentação, acreditando que isso adicionará um ar de legitimidade ao mercado e atrairá investidores indecisos.

Por outro lado, especialistas do setor desconfiam de alguns detalhes específicos dos regulamentos, como a capacidade de identificar os usuários em suas transações. Eles temem que isso seja uma violação da privacidade, e esse ponto em particular tem sido uma pedra no sapato da indústria de criptomoedas.

Especificamente, o projeto de lei cobre a definição de ativos criptográficos e considera um token significativo se tiver mais de 2 milhões de usuários, um valor de mercado ou ativos de reserva superior a 1 bilhão de euros, pelo menos 500.000 transações por dia e estiver operacional em sete países membros da UE. .

UE Voltando a Atenção para o Mercado DeFi

A Comissão da União Europeia também está procurando supervisionar o mercado de mercado descentralizado (DeFi) mais de perto. A autoridade disse que queria considerar a supervisão incorporada do nicho.

O esforço envolveria um piloto que usa tecnologia integrada para monitorar o mercado DeFi. Isso indica que a UE não terminou no que diz respeito aos regulamentos de criptografia.

Conclusão

A decisão da UE de levar o projeto de lei MiCA à última fase de votação sinaliza sua intenção de regular o mercado de criptomoedas. Pode haver mais regulamentação no horizonte, pois coloca o DeFi sob o microscópio a seguir. O projeto de lei pode levar outros países, como Índia e Reino Unido, que trabalham na regulamentação de criptomoedas há muito tempo.