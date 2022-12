BNY Mellon manterá cripto em nome dos clientes

Depois de obter a aprovação do regulador financeiro de Nova York no início deste outono, o Bank of New York Mellon está pronto para manter o bitcoin e o éter de seus clientes a partir desta semana. O banco mais antigo do país adicionou criptomoedas aos seus serviços de custódia.

Principais conclusões O BNY Mellon começará a manter bitcoin e ether de clientes selecionados esta semana.

O banco mais antigo da América oferecerá serviços criptográficos para uma variedade de clientes.

A mudança marca uma tendência de instituições financeiras tradicionais entrarem no mercado de criptomoedas.

BNY Mellon armazenará as chaves

O banco armazenará as chaves necessárias para acessar e transferir esses ativos e fornecerá os mesmos serviços de contabilidade nessas moedas digitais que oferece aos gestores de fundos para suas carteiras de ações, títulos, commodities e outros ativos.

O BNY Mellon usará o software desenvolvido com Firebloacks para armazenar ativos digitais. Além disso, o software da Chainalysis ajudará o banco a analisar e rastrear o caminho que os ativos percorrem antes de chegarem ao banco.

Banca Tradicional Entra no Mundo das Criptomoedas

A última ação do BNY Mellon segue uma pesquisa realizada este ano na qual constatou que 41% dos investidores institucionais entrevistados em agosto e setembro possuíam criptomoedas. Além disso, 15% disseram que provavelmente manteriam criptomoedas nos próximos dois a cinco anos.

“Tocando mais de 20% dos ativos investíveis do mundo, o BNY Mellon tem escala para reimaginar os mercados financeiros por meio da tecnologia blockchain e ativos digitais”, disse Robin Vince, CEO e presidente do BNY Mellon. “Estamos entusiasmados em ajudar a impulsionar o setor financeiro ao iniciarmos o próximo capítulo em nossa jornada de inovação.”

Conclusão

A mudança de instituições tradicionais para oferecer a seus clientes serviços relacionados a ativos criptográficos ajudará os detentores de criptomoedas a acessar caminhos de segurança e serviços testados que antes não podiam obter. Os mercados de cripto continuam lutando após sua queda no início deste ano, mas movimentos como esses podem ajudá-los a longo prazo.