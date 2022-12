Google faz parceria com a Coinbase para trazer pagamentos criptográficos para serviços em nuvem

O gigante da tecnologia Google (NASDAQ: GOOGL) fez parceria com a Coinbase (NASDAQ: COIN) para permitir que os usuários paguem por serviços em nuvem usando criptografia. Um grupo seleto de clientes agora poderá fazer pagamentos com Bitcoin, Ether e Dogecoin. Em resposta à notícia, as ações da Coinbase subiram mais de 7%.

Principais conclusões O Google fez parceria com a exchange de criptomoedas Coinbase, que permite que os usuários paguem por serviços em nuvem usando criptografia.

Os usuários podem pagar pelos serviços de nuvem do Google usando Bitcoin, Ether e Dogecoin.

A parceria estratégica de longo prazo visa promover o ecossistema de desenvolvimento da Web3.

Coinbase mudará da AWS para o Google Cloud

De acordo com o vice-presidente e gerente geral do Google Cloud, Amit Zavery, a parceria estratégica com a Coinbase será por meio do Coinbase commerce – uma plataforma de pagamento criptográfico para comerciantes – e apenas clientes selecionados acessarão esse recurso quando for lançado em 2023. Atualmente, a plataforma aceita apenas dez pagamentos em criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin e Bitcoin Cash.

Essa parceria fará com que a Coinbase mude do serviço Amazon Web para a infraestrutura de nuvem do Google para hospedar seu aplicativo relacionado a dados. O Google também usará o serviço de custódia da Coinbase, Coinbase Prime.

Os termos do acordo ainda não são públicos; o CEO do Google Cloud, Thomas Kurian, disse: “Queremos tornar a construção na Web3 mais rápida e fácil, e essa parceria com a Coinbase ajuda os desenvolvedores a se aproximarem desse objetivo”.

Interesse do Google em cripto

Não é segredo que o Google está interessado em criptografia e Web3. A Alphabet, empresa controladora do Google, investiu US$ 1,5 bilhão em diferentes empresas de blockchain, incluindo Dapper Labs e Alchemy.

Em janeiro de 2022, o Google contratou o ex-executivo do PayPal, Arnold Goldberg, para liderar sua divisão de pagamentos e explorar a criptografia como método de pagamento.

A SkyMavis, criadora do popular jogo NFT play-to-ganhar Axie Infinity, fez parceria com o Google Cloud em setembro de 2022 para ajudar a melhorar a segurança de sua rede Ronin e atuar como um validador independente. Essa parceria ocorreu depois que a Skymavis perdeu cerca de US$ 600 milhões em uma violação em sua rede.

Conclusão

Não há dúvida de que os gigantes da tecnologia estão se tornando cada vez mais interessados ​​em blockchain e Web3.0. Com o objetivo de explorar os benefícios do metaverso, no ano passado o Facebook renomeou-se como Meta. Recentemente, lançou o recurso NFT para usuários do Facebook. A Microsoft financiou US$ 20 milhões em um data warehouse descentralizado para desenvolver o Web3.0. À medida que a nova tecnologia se torna mais prevalente, o movimento para aderir a ela continuará.