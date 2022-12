SEC investiga o criador do Bored Ape, Yuga Labs, sobre suas ofertas

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está investigando a Yuga Labs, a empresa por trás do Bored Ape Yacht Club (BAYC), sobre suas coleções de tokens não fungíveis (NFT) e criptomoedas. De acordo com um relatório, o órgão fiscalizador financeiro quer saber se alguns dos tokens não fungíveis da Yuga e a criptomoeda ApeCoin são semelhantes a ações e devem seguir os mesmos regulamentos de divulgação. Em resposta à notícia, o ApeCoin, token nativo do Bored Aped Club, perdeu mais de um décimo de seu valor.

BAYC no radar

O Bored Ape Yacht Club é a maior coleção NFT construída na rede blockchain Ethereum. A coleção de 10.000 macacos de aparência preguiçosa tem um preço mínimo de $ 96.230 no momento da redação deste artigo. Seu token nativo, ApeCoin, foi criado em março de 2022, que atua como a principal criptomoeda do ecossistema Bored Ape Yacht Club. É importante observar que a ApeCoin (APE) não foi lançada pela Yuga Labs, mas pela Ape Foundation, cujos membros do conselho incluem nomes proeminentes, como Alexis Ohanian, do Reddit, e Amy Wu, da FTX Ventures.

A SEC está analisando de perto a coleção NFT e a ApeCoin. O regulador está investigando se a emissão de NFTs da Yuga Labs e o lançamento de sua criptomoeda nativa violaram alguma regra. Até agora, a Yuga Labs não foi acusada de nenhum delito, mas a investigação pode ou não resultar em acusações. A Yuga Labs disse que cooperaria totalmente com qualquer investigação da SEC, de acordo com o relatório.

NFTs são um novo alvo

A SEC está investigando o mercado de NFT desde março sobre suas ofertas. Seu objetivo era determinar se os tokens não fungíveis haviam violado as leis federais de valores mobiliários.

A agência queria investigar o inchado mercado de NFT, que teve um pico em 2021 devido ao endosso de celebridades e vendas recordes. Devido ao hype, os volumes de negociação de NFT em 2021 ultrapassaram US$ 13 bilhões, um aumento de 42.988% em relação a 2020.

Conclusão

O presidente da SEC, Gary Gensler, afirmou repetidamente que as criptomoedas são valores mobiliários e devem estar sujeitas às leis de valores mobiliários. Uma decisão final sobre se o XRP é um valor mobiliário ainda está pendente entre a SEC e a Ripple e, no caso mais recente, acusou a estrela de TV Kim Kardashian por causa de uma postagem no Instagram. É improvável que a SEC pare de investigar as criptomoedas tão cedo, considerando o quanto expandiu sua investigação.