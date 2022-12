Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) Publica Relatório de Estrutura de Regulamentação de Criptomoedas

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) do G20, uma autoridade financeira global, publicou um relatório para um nível internacional de regulamentação para o mercado de criptomoedas. O FSB diz que o mercado cripto está evoluindo rapidamente e que chegou ao ponto em que uma regulamentação mais focada é necessária. O órgão de vigilância global publicou uma lista de perguntas e convida o público a fazer comentários até 15 de dezembro.

Principais conclusões O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) publicou um relatório sobre uma estrutura proposta para o mercado de criptomoedas.

O FSB está buscando comentários do público até 15 de dezembro e publicou um conjunto de perguntas para esse fim.

O FSB deseja considerar os riscos e desafios do desenvolvimento de regulamentações, iniciativas de políticas nos níveis jurisdicional e internacional e uma possível abordagem à regulamentação.

A UE também passou recentemente seu projeto de lei MiCA para a votação final.

FSB vê as criptomoedas como uma ameaça à estabilidade financeira

A reunião de dois dias do G20 começou em 12 de outubro em Washington, com foco nos mercados de criptomoedas, especialmente as voláteis stablecoins. O FSB acredita que o mercado cripto pode representar uma ameaça à estabilidade financeira global devido à sua “escala, vulnerabilidades estruturais e crescente interconexão com o sistema financeiro tradicional”.

Falando de uma ampla estrutura regulatória para a classe de criptoativos, o órgão regulador global diz: “Uma estrutura regulatória eficaz deve garantir que as atividades de criptoativos estejam sujeitas a uma regulamentação abrangente, proporcional aos riscos que representam, enquanto aproveita os benefícios potenciais da tecnologia por trás eles.”

O relatório enfoca as principais questões e desafios do desenvolvimento de regulamentação abrangente e iniciativas políticas nos níveis jurisdicional e internacional. Também considera uma possível abordagem para estabelecer um quadro regulamentar.

Também está buscando comentários públicos sobre o relatório, pedindo a participação de todas as partes interessadas. Isso inclui um conjunto de perguntas que cobrem a questão das stablecoins globais. Estará aberta até 15 de dezembro.

Regulamentação cripto global iminente

O relatório do FSB vem depois que ele anunciou seus planos para lidar com a regulamentação do mercado de criptomoedas em julho de 2022, no qual falou sobre a necessidade de abordar as stablecoins. Também publicou um relatório em fevereiro de 2022 sobre como a criptografia pode afetar a estabilidade financeira global.

O FSB se reporta às nações do G20 e qualquer sugestão que ele fizer pode ter um enorme impacto no mercado de criptomoedas. A União Europeia já está perto de finalizar seu projeto de lei MiCA, que por si só é uma grande mudança para o mercado de criptomoedas, pois aborda as stablecoins e a prevenção à lavagem de dinheiro.

O relatório do FSB indica que as autoridades globais e nacionais estão se aproximando da regulamentação do mercado de criptomoedas. As autoridades disseram repetidas vezes que o mercado de cripto precisa de coordenação internacional para controlar, e 2022 está se tornando um ano marcante em termos de regulamentação de cripto.

Conclusão

O mercado cripto agora tem uma ideia básica de onde o FSB quer focar na questão da regulamentação cripto. Até dezembro de 2022, o mercado terá dois grandes desenvolvimentos ocorrendo: um possível detalhamento das sugestões de regulamentação do FSB e a aprovação do projeto de lei MiCA pela União Europeia. Também pode encorajar a regulamentação de criptomoedas em outros países.