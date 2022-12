Principais NFTs em alta: semana de 12 de outubro

Os tokens não fungíveis foram notícia esta semana depois que os criadores do Bored Ape Yacht Club se tornaram o mais recente alvo de destaque da SEC. O vigilante financeiro quer determinar se os NFTs são valores mobiliários. Embora isso aconteça no futuro, por enquanto, as vendas de colecionáveis ​​digitais não pararam, e esta semana traz novas coleções mais emocionantes, incluindo uma coleção da lenda de Hollywood, Sir Anthony Hopkins.

Ibutsu

A coleção Ibutsu NFT consiste em 3.333 guerreiros de desenhos animados conhecidos como Ibutsus. Ao nascer, cada Ibutsu recebia uma relíquia, na forma de um livro que traçava seu destino. Este projeto de estilo dojo usa ApeCoin como a principal criptomoeda, o token nativo do Bored Ape Yacht Club.

A plataforma Ibutsu anunciou recentemente a oferta de ApeCoins para recompensas no jogo. A coleção também planeja cunhar 3.333 relíquias para os personagens. Está planejando alguns jogos e torneios, e comprou terras no metaverso Otherside para desenvolvimento futuro. Este projeto vendeu $ 225.000 nos últimos 7 dias com um preço mínimo de cerca de $ 50. Nos próximos dias, pode ser um para assistir.

Eterno – Sir Anthony Hopkins

Sir Anthony Hopkins, duas vezes vencedor do Oscar, uniu forças com a Orange Comet, importante empresa de entretenimento da Web3, para criar a The Eternal NFT Collection. Esta coleção de 1.000 peças trará o lendário ator para o metaverso e cada NFT homenageia alguns dos personagens do filme interpretados ao longo de sua carreira: O Bobo da Corte, O Amante, O Rebelde, O Herói, O Governante, O Sábio, O Mágico, O Doador, O Explorador e O Criador. A série NFT também apresentará um evento IRL exclusivo e único na vida para os colecionadores conhecerem o ícone de Hollywood. contras. A venda pública desta semana no OpenSea começará em 0,25 Ether ($ 324).

Provavelmente um rótulo

Provavelmente uma gravadora é uma parceria única entre Provavelmente Nothing e Warner Records. O projeto funde uma gravadora com tecnologia NFTs e Web3 para redefinir a propriedade de IP na indústria da música. Esta é a primeira colaboração entre uma gravadora e uma marca de cultura NFT e visa permitir que os artistas criem livremente usando o blockchain. Concertos virtuais já são uma característica do metaverso, então uma gravadora NFT é a progressão natural. Provavelmente, a Label garantiu cerca de US$ 750.000 em vendas nos últimos sete dias e tem um preço mínimo de 0,12 Ethereum (US$ 155).

Pixelmon

Pixelmon é o personagem NFT de um próximo RPG de ficção científica no metaverso, onde os jogadores podem trocar, lutar e treinar suas coleções. Os NFTs Pixelmon Generation 1 serão a base para o ecossistema Pixelmon e fornecerão acesso exclusivo a airdrops terrestres, tokens nativos e NFTs exclusivos. O preço mínimo do Pixelmon é de 0,52 ETH (US$ 680), e o volume de vendas do projeto aumentou 150% em relação à semana anterior.

Elfos fáceis

Easy Elves é uma coleção baseada em Solana de 8.888 NFTs vagando pelas ruas da cidade urbana de Sindaria. O projeto está ganhando algum entusiasmo entre sua crescente comunidade porque o The Grand Bazaar será uma esfera central de comércio em Sindaria para itens do jogo. O projeto terá um token nativo EZY. O projeto vendeu US$ 180 mil nos últimos sete dias, mas a atividade está acelerando e o preço mínimo continua subindo com um nível atual de 6,8 SOL (US$ 210).

