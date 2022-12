Plataforma de negociação DeFi Mango Markets perde US$ 117 milhões em hack

A Mango Markets, uma plataforma de negociação financeira descentralizada (DeFi) na blockchain Solana, tornou-se a mais recente vítima de hackers que roubaram US$ 117 milhões da plataforma. De acordo com um tweet do Mango Market, o hack foi causado por uma manipulação de preço no token MNGO nativo.

A Mango Markets ofereceu ao invasor contatá-los em blockworks@protonmail.com para coletar uma recompensa por bug em troca da devolução dos fundos. O preço do token nativo, Mango, caiu mais de 40% no momento da redação deste artigo. O hack ocorre menos de uma semana depois que a Binance sofreu uma perda de US$ 570 milhões.

Principais conclusões A plataforma de negociação DeFi baseada em Solana, Mango Markets, perdeu US$ 100 milhões em um hack.

O hacker manipulou o token nativo da plataforma, fazendo com que o sistema perdesse dinheiro.

A plataforma pediu ao hacker para entrar em contato com blockworks@protonmail.com para discutir uma recompensa de bug.

Como os hackers roubaram dinheiro?

De acordo com a OtterSec, uma auditoria de segurança que alimenta o blockchain, o hacker manipulou o preço da garantia do token nativo Mango (MNGO), drenando a plataforma de empréstimos maciços. Um empréstimo de $ 116 milhões foi feito pelo hacker, deixando o tesouro da Mango com um saldo negativo de $ 116,7 milhões.

O chefe de derivativos da Genesis, Joshua Lim, twittou que o hacker usou duas contas para executar o ataque, ficando vendido em uma e protegendo sua posição em outra. O invasor depositou 5 milhões de USD Coin (USDC) na rede antes de abrir uma posição comprada incomumente grande. Ele comprou 438 milhões de tokens Mango e rapidamente totalizou US$ 420 milhões em lucros não realizados. O preço do MNGO aumentou aproximadamente 1.000%, elevando o valor da garantia da conta do hacker. Ele acabou eliminando o protocolo quando obteve mais de US$ 116 milhões em liquidez de todos os tokens disponíveis.

Quão seguras são as plataformas de negociação descentralizadas

As plataformas de negociação de finanças descentralizadas (DeFi) usam contratos inteligentes para executar transações. Como nenhum terceiro está envolvido, os hackers aproveitam a brecha para explorar a rede e drenar dinheiro dela. A maneira como o hacker manipulou o preço do token Mango não pode ser alcançada em uma troca de criptografia centralizada, pois quando um comerciante faz um lance alto em um ativo, seu preço aumenta em todos os lugares. Não é possível obter um lucro enorme imediatamente.

A partir de agora, o Mango Markets também foi congelado para evitar novos depósitos. O hack resultou em uma queda de 23% no valor total dos ativos bloqueados no sistema Solana, de US$ 1,32 bilhão para US$ 997 milhões. É a primeira vez desde julho de 2021 que o TVL de Solana caiu abaixo de US$ 1 bilhão.

Conclusão

Com o crescente mercado de criptomoedas, os hackers se tornaram mais agressivos, aproveitando-se da vulnerabilidade do sistema. Até agora, este ano, hackers de criptomoeda roubaram mais de US$ 2 bilhões, de acordo com a empresa de pesquisa blockchain Chainalysis. O número pode crescer ainda mais nos próximos meses. Finanças descentralizadas e blockchain prometem segurança, mas não parecem ser totalmente precisos.