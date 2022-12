Betterment lança oferta criptográfica com portfólios de quatro temas

A Robo-advisor Betterment lançou sua oferta de cripto depois de concluir uma fase beta privada. Com a nova ferramenta de investimento em criptomoeda, os clientes podem investir até 5% de seu saldo Betterment em moedas digitais como Bitcoin, Ethereum e outras moedas populares. A notícia vem logo após a parceria da Betterment com a exchange de criptomoedas Gemini para oferecer portfólios de criptomoedas.

Principais conclusões A Betterment agora oferece investimento automatizado em criptomoedas por meio de sua plataforma.

Os clientes podem investir até 5% de seus ativos em um portfólio de criptomoedas.

A exchange de criptomoedas Gemini atua como custodiante dos produtos de investimento em criptomoeda da Betterment.

Betterment oferece novo produto automatizado de investimento em criptomoeda

A nova oferta da Betterment, Crypto for Betterment, possui portfólios personalizáveis ​​que oferecem seleções selecionadas de ativos digitais. Os investidores podem escolher entre quatro portfólios criptográficos: Universe, Sustainable, Metaverse e Decentralized Finance. Cada portfólio se concentra em diferentes gêneros de ativos de criptomoeda.

O portfólio da Universe contém mais de duas dúzias de moedas diferentes de projetos populares. A Sustainable investe apenas em moedas que usam menos energia do que o notoriamente consumidor de energia Bitcoin e outras moedas de prova de trabalho. A Metaverse investe em moedas que suportam jogos metaversos virtuais e plataformas imobiliárias online. O Financiamento Descentralizado está focado em moedas utilizadas por empresas DeFi. Observe que há bastante sobreposição entre os portfólios.

As carteiras estão sujeitas a uma taxa de consultoria anual de 1% mais despesas de negociação, portanto, não é o método de investimento mais econômico. No entanto, é uma das maneiras mais fáceis de entrar na criptografia usando um portfólio confiável projetado por investidores especializados.

Risco de investimento limitado com limite de 5%

A Betterment aconselha que os usuários não devam investir mais de 5% dos ativos em cripto. Essa proteção pode fazer muito para proteger os investidores dos altos riscos associados aos ativos de criptomoeda, oferecendo um caminho diversificado para os mercados.

Os clientes atuais da Betterment podem acessar a plataforma criptográfica por meio de sua conta e login existentes. Novos clientes precisam se inscrever em uma conta da Betterment, mas não precisam investir em outros produtos da Betterment para usar os portfólios de criptomoedas.

Conclusão

A Betterment é indiscutivelmente o primeiro consultor robótico convencional a entrar no mundo criptográfico. Por meio de sua parceria com uma importante exchange de criptomoedas, a Gemini, ela levará as criptomoedas para as massas. A nova oferta é uma boa expansão para clientes que buscam diversificar seus investimentos no espaço de ativos digitais.