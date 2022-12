Mastercard está trazendo negociação de criptomoedas para bancos

A Mastercard (MA) lançou um programa com a plataforma de negociação de criptomoedas Paxos para permitir que instituições financeiras ofereçam negociação de criptomoedas a seus clientes. O novo programa da gigante dos pagamentos, chamado Crypto Source, conectará a plataforma de negociação cripto Paxos aos bancos.

Principais conclusões A Mastercard lançou um programa para permitir que instituições financeiras ofereçam negociação de criptomoedas a seus clientes.

A gigante dos pagamentos servirá como uma ponte entre os bancos e a Paxos, uma plataforma de negociação de criptomoedas.

A mudança pode expandir a adoção de criptomoedas entre a população em geral.

A Paxos cuidará da custódia e negociação, enquanto a MasterCard cuidará da conformidade regulatória e da segurança. Por meio do programa “Crypto Source”, os usuários podem comprar, manter e vender criptomoedas, complementadas pela solução Crypto Secure proprietária da Mastercard. A gigante dos pagamentos ajudará os bancos com regras de conformidade criptográfica, verificará transações, impedirá a lavagem de dinheiro e monitorará identidades. O lançamento do programa está previsto para o quarto trimestre de 2022.

“Na Mastercard, a confiança é o nosso negócio. O que estamos anunciando hoje é uma abordagem conectada aos serviços que ajudará a trazer os usuários com segurança para o ecossistema criptográfico. Nossos investimentos recentes neste espaço, como a aquisição da CipherTrace e da Ekata, estão nos fornecendo um conjunto exclusivo de recursos para ajudar a fornecer aos nossos clientes e consumidores as soluções tecnicamente mais avançadas disponíveis no mercado”, disse Ajay Bhalla, presidente, Ciber e Inteligência na Mastercard.

A Paxos oferece serviços semelhantes ao PayPal, que lançou serviços criptográficos no final de 2020. A plataforma é conhecida por fornecer infraestrutura blockchain que permite que outras empresas ofereçam produtos e serviços relacionados a cripto.

O último movimento da Mastercard ocorre uma semana depois que a rival Visa anunciou uma “parceria global de longo prazo” com a bolsa FTX e expandiu seus cartões de débito criptográfico para a Ásia, América do Sul e Europa. No entanto, não entrou no mundo criptográfico pela primeira vez. No início deste mês, a gigante dos pagamentos introduziu um serviço que permite aos emissores avaliar o perfil de risco das trocas de criptomoedas para tornar a compra de criptomoedas mais segura.