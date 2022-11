Criptomoedas para assistir: semana de 17 de outubro

Fique de olho nessas moedas

O mercado de criptomoedas teve um outubro bastante discreto. Embora o preço do Bitcoin tenha caído brevemente abaixo de US$ 19.000, ele continua se mantendo em torno desse nível de suporte. Alguns investidores acreditam que o mercado chegou ao fundo do poço e que a única maneira de se mover é para cima.

A volatilidade reduzida fez alguns investidores pensarem que agora é a hora de entrar no mercado. Examinamos cinco criptomoedas que mostraram movimentos e atividades de preços na semana passada: Huobi Token (HT), Arweave (AR), KuCoin Token (KCS), Hedera (HBAR) e Maker (MKR). Ao selecionar esses ativos, consideramos vários fatores, incluindo, entre outros, desenvolvimentos técnicos positivos, notícias importantes e mudanças perceptíveis no preço.

Principais conclusões O Huobi Token (HT) experimentou um aumento de preço de 60% como resultado da notícia de que Justin Sun, um empresário chinês mais conhecido por seu papel fundamental no projeto blockchain TRON, atuaria como consultor.

Arweave (AR) aumentou 15%, graças a uma rodada de financiamento de US$ 30 milhões para a empresa de desenvolvimento de software nativo Community Labs.

KuCoin Token (KCS) anunciou zero taxas de negociação para pares de negociação Bitcoin e Ether, levando a um aumento de preço de 12% para esse token.

A capitalização de mercado do projeto Hedera (HBAR) aumentou 7%, para US$ 1,4 bilhão, como resultado de uma parceria e suporte da exchange de criptomoedas OKX para staking HBAR.

O valor de mercado da Maker (MKR) aumentou 12%, para US$ 980 milhões, após uma proposta de governança do fundador da exchange digital Gemini e investidor cripto, Tyler Winklevoss.

Token Huobi (HT)

A troca de Huobi Token e Huobi esteve no centro de uma das histórias mais discutidas na semana passada. O token HT aumentou 60% nos últimos sete dias, provavelmente devido aos relatos do fundador do TRON, Justin Sun, supostamente envolvido em sua aquisição.

Embora Sun tenha negado estar envolvido em tal aquisição, ele reconhece que está trabalhando como consultor da Huobi. Isso ajudou a aumentar consideravelmente o preço do token HT. O preço do HT está agora em torno de US$ 6,88, acima dos US$ 4,31 da semana passada.



Token Huobi (HT).



Arweave (AR)

Arweave (AR) saltou 15% na semana passada e agora está em torno de $ 10. A provável razão para isso é o anúncio em setembro de uma rodada de financiamento de US$ 30 milhões para a empresa de desenvolvimento de software nativo da Arweave, Community Labs. Os fundos serão usados ​​para apoiar a adoção do Arweave, o crescimento do ecossistema e o desenvolvimento do protocolo.

Arweave é um projeto focado em estabelecer armazenamento de dados on-chain sustentável. O projeto também deu passos adiante em termos de progresso de desenvolvimento. Isso inclui um lançamento de testnet e o lançamento de um artigo sobre forks e organizações autônomas descentralizadas (DAOs), entre outras coisas. A Arweave também habilitou seu recurso de armazenamento permanente na rede Polygon.



Arweave (AR).



Token KuCoin (KCS)

Huobi Token não é o único token de troca a mostrar um forte movimento ascendente recentemente. O KuCoin Token (KCS) também aumentou significativamente, aumentando 12% na semana passada.

A bolsa KuCoin anunciou recentemente que não haveria taxas de negociação para pares de negociação Bitcoin e Ether. Essa mudança na política provavelmente contribuiu para o aumento do preço da KuCoin. O token KCS está sendo negociado atualmente em torno de US$ 9,80.

Hedera (HBAR)

O valor de mercado do projeto Hedera aumentou recentemente em 7%, para US$ 1,49 bilhão, com a moeda HBAR atualmente cotada em torno de 6 centavos.

Pode haver algumas razões para o aumento do valor de mercado do projeto. A OKX anunciou que estava apoiando o HBAR staking, enquanto o projeto também anunciou uma parceria com a gigante de gerenciamento de fundos Abrdn. A Coinbase também disse que reativaria saques e depósitos para o HBAR.

Fabricante (MKR)

O valor de mercado do token MKR disparou 12%, para mais de US$ 1 bilhão. Atualmente, o preço do token é de cerca de US$ 1.070. É um pouco mais difícil identificar a razão por trás desse aumento, mas uma nova proposta de governança pode ser o impulso.

A proposta foi criada pelo co-fundador da Gemini Exchange, Tyler Winklevoss. Basicamente, pedia o dólar Gemini (GUSD), a stablecoin dessa bolsa, para rodar no ecossistema do protocolo. Uma parcela igual a 1,25% do GUSD da bolsa seria contribuída para o protocolo. O valor de mercado da MKR foi de US$ 878,3 milhões na semana passada, enquanto o valor de mercado atual ultrapassou US$ 1 bilhão.

