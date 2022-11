Bitcoin é mais estável do que ações dos EUA, mostram dados

As criptomoedas, conhecidas por seus giros selvagens, são realmente bastante estáveis ​​hoje em dia, já que o Bitcoin paira em seu nível de resistência de $ 20.000, tornando-o menos volátil do que as ações. Isso não é necessariamente uma boa notícia.

Principais conclusões A volatilidade do Bitcoin está baixa há um período recorde, de acordo com o índice .BVOL da BitMEX, e atualmente está em 19,65%.

O volume de negociação de Bitcoin também caiu no mês passado, de US$ 50 bilhões para US$ 14 bilhões.

A baixa volatilidade do Bitcoin ocorre quando o mercado de ações dos EUA está particularmente volátil, com o índice VIX atualmente em 30,89.

Volatilidade do Bitcoin em níveis historicamente baixos

O índice .BVOL da BitMEX, que mede a volatilidade histórica de 30 dias do Bitcoin em relação ao dólar americano, caiu para 19,65% em 18 de outubro, abaixo dos mais de 85% em junho. A volatilidade é uma medida de quanto o preço de um ativo subiu ou desceu ao longo do tempo, e seu declínio mostra uma medida de estabilidade para a criptomoeda.

Ao mesmo tempo, porém, o volume de negociação do Bitcoin caiu para US$ 14 bilhões no mês passado, de US$ 50 bilhões. Baixo volume sugere falta de interesse em comprar ou vender, resultando em menor liquidez no mercado.

Um baixo nível de volatilidade pode ser bom para o bitcoin, mas um baixo volume com baixo nível de volatilidade não é porque indica que as pessoas vão retirar seu dinheiro do mercado e o preço pode cair ainda mais.

A mistura ocorre em meio a sinais de que as criptomoedas estão fazendo mais incursões nos investimentos diários. Apenas nesta semana, a Mastercard entrou no setor, seguindo movimentos semelhantes da Visa e da Betterment.

Também está ocorrendo em um cenário de turbulência para os principais investidores, à medida que os ventos contrários da recessão aumentam graças à aceleração da inflação e ao aumento das taxas de juros.



ÍNDICE DE VOLATILIDADE HISTÓRICO DO BITCOIN: TradingView.



Bitcoin estável enquanto os mercados de ações estão em um passeio de montanha-russa

Enquanto o Bitcoin está experimentando níveis recordes de estabilidade, Wall Street está passando por turbulências à medida que a inflação, aumentos de taxas e outros fatores macroeconômicos afetam o mundo corporativo. As ações e os índices vêm caindo, embora o início da semana tenha registrado algumas recuperações.

O CBOE Volatility Index, popularmente conhecido como VIX, quase dobrou desde o início do ano e agora está em 30,89. O Vix, que monitora a volatilidade por meio das opções do índice S&P500, normalmente sobe quando as ações caem e vice-versa e agora iguala seu comportamento em 2008. Vários analistas dizem que mais quedas no mercado de ações estão por vir nos próximos meses.

Tudo isso significa que o índice Dow Jones agora é mais volátil que o Bitcoin, de acordo com um relatório recente da ZeroHedge. É interessante observar essa nova tendência, pois a correlação de preço do Bitcoin com o S&P é alta, mas sua volatilidade não está seguindo o mesmo caminho.

Conclusão

Historicamente, o Bitcoin subiu após a falta de volatilidade, e os investidores vão querer ficar de olho no mercado. No entanto, também é importante observar que 2022 desfez mitos como o Bitcoin é uma proteção contra a inflação e não é afetado pelas flutuações do mercado de ações. Como a criptografia está se tornando mais popular, novas tendências e desenvolvimentos são esperados nos próximos meses e anos.