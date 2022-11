Principais NFTs em alta: semana de 19 de outubro

No início de outubro de 2022, a plataforma de análise de mercado Cryptounfolded divulgou dados mostrando que as vendas de tokens não fungíveis (NFT) do terceiro trimestre no OpenSea, o maior mercado de colecionáveis ​​digitais, caíram 60% em relação ao segundo trimestre.

Apesar da contínua fraqueza do mercado cripto em baixa, os investidores ainda podem encontrar oportunidades em NFTs. O que se segue é um destaque de alguns dos impulsionadores e agitadores do mundo NFT nos últimos sete dias.

Principais conclusões YuGiYn traz fenômenos de arte de anime e mangá japoneses populares para o mundo NFT.

DeGod se tornou a mais recente coleção a mudar para uma estratégia livre de royalties.

A Iconic Moments está aproveitando suas habilidades de curadoria para apresentar arte icônica, eventos, cultura pop e arte no blockchain pela primeira vez.

YuGiYn

YuGiYn é uma coleção de 8.888 personagens que pega os fenômenos populares da arte japonesa de mangá e anime e os aplica aos NFTs e ao metaverso. Existem quatro distritos no mundo virtual de YuGiYn e os jogadores podem se mover entre eles e interagir.

Com US$ 1,68 milhão em volume de vendas e preço mínimo de 0,2 ETH (US$ 260), YuGiYn foi um dos 10 maiores em vendas semanais na última semana. (Em 19 de outubro de 2022, havia caído alguns degraus nesse ranking.) A razão por trás do aumento é que o projeto recentemente criou ou publicou um ativo digital exclusivo em uma blockchain para que possa ser comprado, vendido e negociado. A ideia era construir uma “zona econômica digital através da cultura de Tóquio” para que usuários de todo o mundo pudessem explorar um tema urbano japonês.

YuGiYn



Parceiros CryptoNinja

CryptoNinja Partners (CNP) é uma coleção de 22.222 peças com animais de desenho animado com tema ninja. A coleção básica de 20.000 tokens compreende quatro personagens diferentes: pandas, cobras, fantasmas e falcões, cada um com características únicas. Faz apenas cinco meses desde o início do projeto; no entanto, o preço médio de um CNP NFT aumentou de US$ 400 para US$ 1.850. É um projeto da NinjaDAO, uma das maiores comunidades NFT do Japão com mais de 40.000 participantes. A popularidade do projeto talvez deriva de seu próximo mercado, um aplicativo de smartphone CNP Friends em teste beta e colaboração com vários governos regionais no Japão.

O OpenSea é o portal de vendas oficial do CryptoNinja e tem um preço mínimo atual de cerca de 1,40 ETH (US$ 1.850). A arrecadação de NFT subiu 129% na última semana em volume de vendas.

CNP



Deuses

A DeGods, uma coleção de 10.000 NFTs baseados em Solana, ganhou popularidade no início deste ano quando comprou um time de basquete da liga BIG3 do ator Ice Cube por US$ 625.000. Agora, ele está em alta nas paradas semanais de vendas NFT e está prestes a entrar no top 10 das coleções.

Tornou-se a mais recente coleção a mudar para uma estratégia livre de royalties. Essa abordagem visa proteger a coleção de futuras ações legais. O proprietário dos NFTs geralmente define os royalties durante a cunhagem. Sempre que uma criação NFT é vendida em um mercado, o proprietário original recebe uma porcentagem do preço de venda. As taxas de royalties NFT geralmente variam de 5 a 10%. A DeGods decidiu remover os royalties, citando a mudança como a coisa certa a fazer para seus negócios. A popular coleção Ethereum NFT CryptoPunks também tem uma estrutura de royalties de 0%.

A DeGods acumulou US$ 1,3 milhão em vendas na última semana na blockchain Solana com um grande preço mínimo de 500 Solana (US$ 15.000).

Deus



O Art Pass por momentos icônicos

Momentos icônicos trouxe o Art Pass para o mundo dos NFTs, e isso dará aos titulares acesso VIP a arte digital limitada, rara e nunca antes vista. O projeto está trabalhando com 300 museus icônicos e marcas culturais para colocar eventos históricos, cultura pop e arte na blockchain para o

primeira vez. A coleção deseja fornecer associação e acesso a uma comunidade artística do mundo real com acesso a airdrops, ingressos para eventos culturais e outras colaborações.

Mais de US$ 440.000 em volume de vendas e um preço mínimo de 0,5 ETH (US$ 650) são estatísticas promissoras para a primeira semana de vendas do Art Pass.

Momentos icônicos



Investir em criptomoedas e outras ofertas iniciais de moedas (ICOs) é altamente arriscado e especulativo, e este artigo não é uma recomendação da Investopedia ou do autor para investir em criptomoedas ou outras ICOs. Como a situação de cada indivíduo é única, um profissional qualificado deve sempre ser consultado antes de tomar qualquer decisão financeira. A Investopedia não faz representações ou garantias quanto à precisão ou pontualidade das informações aqui contidas. Na data em que este artigo foi escrito, o autor não possui as criptomoedas ou NFTs mencionados acima.