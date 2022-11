JPMorgan contrata ex-executivo da Celsius como novo chefe de política regulatória cripto

O JPMorgan (JPM) nomeou Aaron Iovine, ex-chefe de política e assuntos regulatórios do banco de criptomoedas falido Celsius Network, para executar a política regulatória de cripto, menos de um mês depois que o CEO Jamie Dimon chamou a classe de ativos de “esquemas Ponzi descentralizados”.

O que você precisa saber O JPMorgan contratou Aaron Iovine como seu novo chefe de política regulatória cripto.

Iovine é o ex-chefe de política e assuntos regulatórios do credor de criptomoedas Celsius Network.

Como o JPMorgan há muito critica a criptomoeda, o movimento é interessante.

O que Dimon pensa sobre cripto

O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, há muito é um crítico das criptomoedas. Ele se autodenomina um “grande cético em relação aos tokens criptográficos”. No entanto, ele elogiou a tecnologia blockchain, destacando alguns de seus aspectos “reais” e citando o sistema Onyx do JPMorgan para pagamentos no atacado como exemplo.

Plano de fundo da nova cabeça de criptografia

Antes de ingressar na Celsius, Iovine liderou assuntos regulatórios e de política no Cross River Bank, um banco voltado para ativos digitais. Anteriormente, ele foi analista sênior de regulamentação no escritório de advocacia White & Case. No início deste ano, Iovine fez parte de uma equipe de Cross River que pressionou o Congresso sobre serviços financeiros, parcerias fintech e proteção da folha de pagamento.

Sua biografia no LinkedIn o descreve como “explorando o futuro dos serviços financeiros enquanto trabalha nas interseções de lei, política e regulamentação”. Ele afirma que seu foco ao longo de sua carreira é “desenvolver políticas que promovam a inovação responsável, enfatizando a proteção do consumidor e a supervisão regulatória”. Iovine deixou a Celsius dois meses depois que a plataforma pediu concordata. A empresa também está enfrentando acusações de fraude de um ex-funcionário. De acordo com um processo de falência, Iovine está listado como um dos milhares de credores quirografários com reivindicações contra eles.

Conclusão

A última jogada do JPMorgan ilustra como os bancos gigantes não vão perder a oportunidade relacionada à criptomoeda. Em 2019, o JPMorgan lançou sua própria stablecoin atrelada ao dólar americano, chamada JPM Coin. O banco também permite que seus clientes de gestão de patrimônio comprem Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Ethereum Classic, bem como ações do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). No início deste mês, publicou uma vaga para um cargo de consultor de ativos digitais em seu banco corporativo e de investimento.