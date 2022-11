Bitcoin Group SE pode adquirir banco alemão de 268 anos

O Bitcoin Group SE está considerando uma oferta de US$ 19,6 milhões pelo Bankhaus von der Heydt, um banco alemão de 268 anos que tem lutado para entrar no setor de criptomoedas.

Um dos primeiros credores da Alemanha a oferecer serviços de negociação e custódia de ativos digitais, o Bankhaus von der Heydt, teve dificuldades em gerenciar custos. O banco estava em negociações com potenciais compradores após um acordo fracassado com a exchange de derivativos de criptomoedas BitMEX.

O Bankhaus von der Heydt não é o primeiro banco que o Bitcoin Group adquiriu. A empresa de investimentos também é proprietária do Futurum Bank AG, que controla a plataforma de negociação de criptomoedas Bitcoin.de. Também possui uma participação de 50% na Sineus Financial Services GmbH, que é regulada pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin). A BaFin terá que aprovar qualquer acordo para comprar o banco.

O Bankhaus von der Heydt é um dos bancos mais antigos do mundo. Seu interesse em criptomoeda provavelmente foi uma tentativa de acompanhar os tempos. No ano passado, o Bankhaus von der Heydt fez parceria com a Fireblocks para expandir seus serviços bancários de ativos digitais. Mesmo assim, o banco relutou em investir mais capital no projeto sem uma nova fonte de receita. Alguns acreditam que o banco será forçado a fechar sem um comprador, já que recentemente cancelaram contratos de serviço com vários fundos criptográficos.