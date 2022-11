Criptomoedas para assistir: semana de 24 de outubro

Fique de olho nessas moedas

O mercado de criptomoedas teve outra semana mediana, com apenas alguns tokens experimentando movimentos positivos. Ainda assim, no geral, o mercado parece estável em seus níveis de suporte, o que é positivo.

Examinamos cinco criptomoedas que mostraram movimentos e atividades notáveis ​​de preços na semana passada: Klaytn (KLAY), Aptos (APT), Aave (AAVE), Toncoin (TON) e Lido DAO (LDO). Ao selecionar esses ativos, consideramos vários fatores, incluindo, mas não se limitando a, desenvolvimentos técnicos positivos, eventos de notícias importantes e mudanças perceptíveis no preço.

Principais conclusões Klaytn (KLAY) aumentou cerca de 30% nos últimos sete dias com a notícia de uma proposta de governança e uma listagem na Phemex.

O APT, o token do muito ridicularizado projeto Aptos, saltou mais de 40% na semana passada, apesar de um lançamento de rede principal mal sucedido.

O token da Aave, AAVE, aumentou 12% em termos de capitalização de mercado depois de divulgar os detalhes técnicos de sua stablecoin GHO.

O projeto Toncoin (TON) anunciou uma parceria com a Orbs, levando a um aumento de mais de 15% em valor para TON.

O provedor de apostas líquidas Lido vem experimentando um bom crescimento nas últimas semanas, levando o token LDO a aumentar mais de 12% no preço.

Klaytn (KLAY)

O projeto Klaytn teve dois grandes eventos esta semana. Eles ajudaram a moeda KLAY a subir cerca de 30% em valor na semana passada, para cerca de 18 centavos no momento da publicação, de cerca de 14 centavos (veja o gráfico abaixo).

A primeira notícia que afetou a Klaytn foi a introdução de uma proposta de seu comitê de governança que diminuiria as recompensas de bloco existentes em 33%. A votação da proposta será concluída e compartilhada em 25 de outubro de 2022. Além disso, a KLAY foi listada na bolsa Phemex.

Visualização de negociação



Aptos (APT)

Aptos teve uma semana controversa, mas apesar disso, o token APT adicionou mais de 40% em valor. O projeto Aptos lançou sua mainnet, uma rede blockchain independente que usa seus próprios protocolos e tecnologias, na última semana, gerando muitas manchetes e antes durante o lançamento. O token APT começou na semana passada em US$ 6,68 e agora está em torno de US$ 9,84 (veja o gráfico abaixo).

Os desenvolvedores do projeto Meta’s Diem estão liderando o Aptos, e as grandes reivindicações do projeto Aptos foram recebidas com suspeita. Aptos se autodenomina uma blockchain de camada 1 segura e escalável. Ele alegou ter uma taxa de transações por segundo de 100.000, mas no lançamento, conseguiu apenas quatro por segundo. A tokenomics – ou seja, a distribuição e alocação do token APT para várias necessidades – do projeto foi lançada apenas um dia antes do início das listagens de exchanges.



Gráfico APT: TradingView.



Aave (AAVE)

A gigante das finanças descentralizadas (DeFi) Aave também postou uma semana forte, com o valor de mercado do token AAVE subindo 17%. O token chegou a US$ 89,70 no início desta semana, tendo começado na semana passada em torno de US$ 76,15 (veja o gráfico abaixo). A AAVE também ganhou 12% em termos de capitalização de mercado na última semana.

A razão para o aumento de preço é provável porque a Aave divulgou detalhes técnicos de sua stablecoin GHO. Também divulgou os resultados de sua primeira auditoria de segurança, sem erros críticos encontrados. Stablecoins são ativos que são atrelados em uma base de 1:1 a uma moeda fiduciária, como o dólar americano.



Gráfico AAVE: TradingView.



Toncoin (TON)

A moeda TON do projeto Ton aumentou mais de 15% nos últimos sete dias como resultado de um anúncio de parceria. O token começou na semana passada em cerca de US$ 1,22 e começou esta semana em cerca de US$ 1,41 (veja o gráfico abaixo).

A parceria é com a Orbs, um projeto focado em tornar os ecossistemas blockchain mais escaláveis, em preparação para aplicativos Web3 em larga escala. Orbs serão construídos na rede TON. Além disso, a plataforma de mensagens Telegram, com a ajuda do blockchain TON, leiloará nomes de usuários para usuários do TON.



Gráfico TON: TradingView.



Lido (LDO)

O preço do token LDO do projeto Lido subiu 12% na semana passada como resultado do bom crescimento geral no ecossistema de staking Ethereum. O token LDO abriu esta semana em cerca de US$ 1,50, acima da abertura da semana passada de US$ 1,39 (veja o gráfico abaixo). A Lido oferece uma solução de staking líquida para a rede Ethereum. Staking é um processo pelo qual os usuários protegem a rede bloqueando fundos. As partes interessadas recebem taxas de transação por sua função.

No mês passado, o valor total do Lido aumentou mais de 5%, para cerca de US$ 6,18 bilhões. A quantidade de ETH apostada via Lido também tem aumentado constantemente e, em 24 de outubro, era de mais de 4,3 milhões de ETH.



Gráfico LDO: TradingView.



Investir em criptomoedas e outras ofertas iniciais de moedas (ICOs) é altamente arriscado e especulativo, e este artigo não é uma recomendação da Investopedia ou do escritor para investir em criptomoedas ou outras ICOs. Como a situação de cada indivíduo é única, um profissional qualificado deve sempre ser consultado antes de tomar qualquer decisão financeira. A Investopedia não faz representações ou garantias quanto à precisão ou pontualidade das informações aqui contidas. Na data em que este artigo foi escrito, o autor não possui as criptomoedas mencionadas acima.