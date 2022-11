Apple aperta suas regras sobre NFTs

A Apple divulgou diretrizes para tokens não fungíveis (NFTs) e esclareceu regras sobre pagamentos de criptomoedas e trocas de criptomoedas, dizendo que os aplicativos que vendem NFTs devem agora passar pelo sistema de compra no aplicativo da empresa de tecnologia.

A Apple não se importa com trocas de criptomoedas ou aplicativos que permitem a negociação de tokens e moedas digitais, desde que essas trocas atendam aos requisitos de licenciamento regional. Sob as novas regras, no entanto, os aplicativos que vendem NFTs “não podem incluir botões, links externos ou outros apelos à ação que direcionem os clientes para mecanismos de compra que não sejam a compra no aplicativo”. Também permite que eles usem compras no aplicativo para “vender e vender serviços” relacionados a NFTs, como “cunhagem, listagem e transferência”. A criptomoeda não é uma opção de pagamento.

Principais conclusões A Apple esclareceu suas regras sobre criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs), descrevendo o que permite que os aplicativos façam.

Embora os aplicativos ainda possam permitir que os usuários vendam NFTs, eles devem passar pelo sistema de compra no aplicativo da Apple, que leva até 30% da transação.

Os fabricantes de aplicativos criticaram esse requisito e argumentam que isso prejudica o ecossistema geral de criptomoedas.

Grande restrição em NFTs

As diretrizes significam que qualquer serviço de negociação envolvendo NFTs deve usar o sistema de pagamento no aplicativo da Apple, que cobra uma taxa de 30%. Essa fatia restringe o tipo de serviços que podem ser oferecidos envolvendo NFTs.

Criadores de aplicativos criticam a mudança

Os fabricantes de aplicativos e membros da comunidade de criptomoedas há muito criticam o corte da Apple, dizendo que esmaga novas tecnologias. Alguns dizem que a política prejudica a integração NFT e limita a acessibilidade do ecossistema de criptomoedas porque as regras estipulam que “os aplicativos não podem usar seus próprios mecanismos para desbloquear conteúdo ou funcionalidade”, como criptomoedas ou carteiras de criptomoedas.

A linha inferior

À medida que o mercado de criptomoedas tenta se recuperar das perdas deste ano, taxas caras e acesso limitado a ecossistemas de criptomoedas dificultam a adoção. As diretrizes sobre criptomoedas e NFTs chegam apenas alguns dias antes dos ganhos da Apple no quarto trimestre, e os investidores se concentrarão nas vendas da série iPhone 14, cuja produção diminuiu nas últimas semanas.