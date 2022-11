Legisladores do Reino Unido votam para reconhecer criptomoeda como instrumento financeiro regulamentado

A Câmara dos Comuns, a câmara baixa do Parlamento britânico, aprovou o reconhecimento de criptoativos como instrumentos financeiros regulamentados em 25 de outubro. Como parte do projeto de lei, as leis atuais sobre instrumentos focados em pagamentos serão estendidas para stablecoins. A medida vem logo após a recente nomeação de Rishi Sunak como o novo primeiro-ministro do Reino Unido, que é visto como um líder amigo das criptomoedas.

Principais conclusões Depois de passar pela Câmara dos Comuns, o projeto de Serviços Financeiros e Mercados agora vai para a Câmara dos Lordes.

O projeto de lei busca estabelecer ativos digitais como instrumentos financeiros regulamentados.

A medida segue a recente nomeação de Rishi Sunak como primeiro-ministro do Reino Unido, conhecido por ser um líder amigo das criptomoedas.

Legisladores concordam com emendas

O parlamentar Andrew Griffith apresentou a proposta, que busca incluir criptoativos como parte da proposta de lei de serviços e mercados financeiros. Os legisladores discutiram a proposta de lei de serviços e mercados financeiros, relacionada ao planejamento econômico pós-Brexit, e concordaram com alterações que incluíam a regulamentação de ativos criptográficos.

Assim que a lei for aprovada, o departamento do Tesouro do Reino Unido poderá aplicar a regulamentação sobre o mercado de criptomoedas. Enquanto isso, os funcionários do Tesouro consultarão as partes interessadas relevantes para garantir que a estrutura maximize os benefícios das criptomoedas e aborde os riscos.

Todos os olhos no novo primeiro-ministro

A medida segue um apelo do Grupo Parlamentar do Partido de Cripto e Ativos Digitais (APPG), presidido pela deputada do Partido Nacional Escocês Lisa Cameron, para que o governo do Reino Unido esclareça seus compromissos com o setor de criptomoedas.

Em uma declaração por escrito emitida na terça-feira, Cameron afirmou: “As empresas britânicas de criptomoedas e ativos digitais precisam desesperadamente de clareza sobre a abordagem do Reino Unido à política de criptomoedas e que o governo cumpra sua visão para o setor de criptomoedas do Reino Unido”.

A visão a que ela se referiu provavelmente está relacionada a declarações do recém-nomeado primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. Durante o mandato de Sunak como Chanceler do Tesouro em abril de 2021, ele propôs que o Banco da Inglaterra e o Tesouro HM criassem uma força-tarefa para avaliar a criação de uma moeda digital do banco central. Um ano depois, ele ligou para reconhecer as stablecoins como uma forma válida de pagamento. Ele até disse que sua ambição é tornar o Reino Unido um centro global para ativos de criptomoedas.

Quando Sunak deixou sua posição como chanceler em julho de 2022, havia alguma preocupação com o futuro das criptomoedas no Reino Unido. No entanto, agora que ele é primeiro-ministro, espera-se que ele nomeie um novo chanceler que compartilhe sua visão sobre a regulamentação de criptomoedas no Reino Unido.

A linha inferior

A nomeação do primeiro-ministro Sunak ocorre em um momento em que o país enfrenta desafios econômicos e políticos. Ele ainda não aprovou sua capacidade de manter sua posição nos próximos meses.

Enquanto isso, levará muito tempo até que a Lei de Serviços e Mercados Financeiros se torne lei. Primeiro, o projeto irá para a câmara alta do Parlamento, a Câmara dos Lordes. Se o projeto for aprovado, ele irá para o rei Carlos III para aprovação final.