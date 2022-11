NFTs mais populares: semana de 26 de outubro

A plataforma de mídia social Reddit, famosa por seu papel no aperto de ações da GameStop, agora está tendo uma influência semelhante na adoção de tokens não fungíveis (NFT). Na semana passada, a plataforma do quadro de mensagens revelou que os usuários criaram mais de 3 milhões de carteiras Polygon. Como resultado, as vendas no mercado secundário de NFTs de Avatares Colecionáveis ​​do Reddit aumentaram 800% na semana passada. Spooky Season é o mais recente lançamento de NFT que se esgota com os usuários do Reddit e lidera nossa lista de NFTs da semana.

Principais conclusões • As vendas de NFTs Spooky Season aumentam à medida que o Reddit chega a milhões. • Dreadfulz invade as tabelas de vendas da NFT com personagens assustadores de Halloween. • Killabears quer que os titulares ganhem com um “Stake-cation” em seu Kilton Hotel.

Temporada assustadora

Spooky Season é uma nova coleção de avatares criada pelo usuário do Reddit Poieeeye, como parte da mudança da plataforma de mídia social para NFTs e avatares. Spooky Season foi um grande sucesso entre os usuários dos fóruns, vendendo quase 1.500 avatares por US$ 1,4 milhão com um preço mínimo de 0,17 ETH (US$ 260). As vendas no mercado secundário de Avatares Colecionáveis ​​do Reddit aumentaram 800% na semana passada.

Os novos colecionáveis ​​digitais do Reddit foram uma revelação com a plataforma integrando milhões de usuários que buscam personalizar seus avatares. Twitter e Meta Platforms tentaram obter suporte do usuário para NFTs, mas parece que o Reddit pode ter encontrado a combinação certa para mídia social e Web3.

Mar aberto / Reddit



Substantivos

Substantivos é uma coleção baseada em Ethereum que também tem como alvo um tema de avatar. A coleção viu suas vendas aumentarem 488% nos últimos 7 dias, para US$ 430.000.

A parte emocionante desta coleção é que os NFTs são descartados apenas um de cada vez, durante um período de 24 horas, que o projeto diz ser para sempre. É por isso que as vendas semanais de Substantivos estão atualmente em 1 item, com um preço de $ 70.000. A equipe de desenvolvimento da Nouns diz que os NFTs são um experimento para melhorar o estado atual das comunidades de avatar on-chain.

“Cryptopunks tentaram inicializar a comunidade e a identidade digital, os substantivos tentam inicializar a identidade, a comunidade, a governança e um tesouro que pode ser usado pela comunidade”, afirma o site do projeto.

Substantivos



Dreadfulz

Dreadfulz é uma coleção baseada em Ethereum de 7.777 personagens assustadores que estão vendo um aumento nas vendas antes do Halloween.

O projeto tem um roteiro de vários estágios em vigor, com os detentores capazes de apostar seus NFTs para tokens DREAD e obter a propriedade do cofre de apostas. O “DAO dos Dreadfulz” seguirá e será usado para que os membros da organização autônoma descentralizada (DAO) votem em iniciativas que visam expandir a riqueza no DAO. Os detentores de NFT mais tarde poderão reivindicar um avatar 3D de corpo inteiro para conectar a projetos metaversos compatíveis.

Dreadfulz subiu 164.000% na última semana e cada um tem um preço mínimo de 0,015 ETH (US$ 23).

Dreadfulz



Killabears

Killabears é uma coleção de 3.333 NFTs projetados, animados e gerados aleatoriamente no Ethereum pelo artista mexicano Memo Angeles. O projeto foi feito em colaboração com a desenvolvedora de jogos de sucesso Umbrella Games.

Os detentores de Killabears podem participar de eventos exclusivos, como drops de NFT, sorteios, brindes e muito mais. Killabears também podem ser apostados com um “stake-cation” no Kilton Hotel e oferecerão recompensas após um período de staking de 30 dias.

Killabears viu um aumento de vendas de 87% na última semana com um preço mínimo de 1,55 ETH.

Killabears



Máquina de rua

Street Machine é uma nova marca de anime Web3 e coleção NFT do premiado artista de videogame SpenzerG. Cada NFT é desenhado à mão pelo próprio artista com mais de 500 traços únicos.

A coleção de 8.000 NFTs atingiu US$ 1 milhão em vendas esta semana, com um aumento de 11.000%. A Street Machine planeja criar uma graphic novel online com a ajuda de sua comunidade e os NFTs serão um personagem do mundo da ficção científica, cyberpunk e anime.

Máquina de rua



Investir em criptomoedas e outras ofertas iniciais de moedas (ICOs) é altamente arriscado e especulativo, e este artigo não é uma recomendação da Investopedia ou do escritor para investir em criptomoedas ou outras ICOs. Como a situação de cada indivíduo é única, um profissional qualificado deve sempre ser consultado antes de tomar qualquer decisão financeira. A Investopedia não faz representações ou garantias quanto à precisão ou pontualidade das informações aqui contidas. Na data em que este artigo foi escrito, o autor não possui as criptomoedas mencionadas acima.