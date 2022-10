Fed dos EUA abre a porta para bancos criptográficos entrarem no sistema bancário tradicional

O Federal Reserve dos EUA anunciou sua diretriz final que pode permitir que bancos de criptomoedas entrem no sistema bancário. O banco central estabelecerá um sistema de três níveis para determinar se as instituições financeiras têm acesso.

Como parte da diretriz final, as instituições com novos produtos financeiros terão acesso às “contas mestras” e aos serviços de pagamento do Fed. Notavelmente, isso pode afetar o banco custodiante com sede em Wyoming que entrou com uma ação contra o Federal Reserve no início deste ano em junho e pode finalmente se beneficiar dessa medida.

Em um comunicado, o vice-presidente do Fed, Lael Brainard, disse: “As novas diretrizes fornecem um processo consistente e transparente para avaliar solicitações de contas do Federal Reserve e acesso a serviços de pagamento, a fim de apoiar um sistema de pagamento seguro, inclusivo e inovador”.

Principais conclusões O Federal Reserve divulgou a diretriz final que pode conceder acesso ao banco de criptomoedas à sua “conta mestra”.

O acesso do Fed permitirá que as instituições financeiras forneçam serviços bancários tradicionais e de criptomoedas.

A diretriz inclui um sistema de três camadas que avalia os níveis de risco.

O que é a estrutura de três camadas?

A estrutura de três níveis serve como orientação na avaliação do nível de risco da instituição solicitante. No caso do Nível 1, é para candidatos com seguro federal. O Nível 2, por outro lado, não é para o candidato com seguro federal, mas ainda está sujeito à “supervisão prudencial sujeita a uma agência bancária federal”. O nível 3 é para instituições candidatas que “não são seguradas pelo governo federal e não estão sujeitas à supervisão prudencial de uma agência bancária federal”. Esta categoria é onde os bancos de criptomoedas do Wyoming, como Custodia e Kraken, provavelmente se encaixam.

Não há necessidade de bancos tradicionais

Com a aprovação do Fed, os bancos criptográficos não exigirão mais parcerias com bancos tradicionais que atuam como seus intermediários, pois serão marginalizados e seus sistemas financeiros serão abertos a esses bancos. Isso dará aos bancos de criptografia a opção de executar uma função dupla. Noelle Acheson, chefe de insights de mercado da Genesis Trading, elogiou a decisão do Fed como um passo pequeno, mas importante.

A linha inferior

Curiosamente, a criptomoeda aparece apenas uma vez na diretriz de 49 páginas como um todo. As diretrizes, no entanto, incluem criptografia sem dúvida. A medida do Federal Reserve não concedeu explicitamente acesso a bancos de criptomoedas, mas pode ser uma prévia do que está por vir. De qualquer forma, o Fed alertou contra manter grandes esperanças, por isso é crucial observar como isso se desenrola.