FTX US e quatro outras empresas não estão seguradas, diz FDIC

Cinco empresas, incluindo a exchange de criptomoedas FTX US, receberam uma carta de cessação e desistência da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). As cartas foram enviadas sobre questões relacionadas a “declarações falsas e enganosas” sobre as empresas seguradas pelo FDIC. As empresas que receberam essas cartas são FTX US, Cryptonews.com, Cryptosec.info, SmartAsset.com e FDICCrypto.com.

Principais conclusões O FDIC enviou cartas de cessação e desistência a cinco empresas por supostamente fazerem falsas representações sobre o seguro de depósito relacionado a criptomoedas.

As cartas pedem que as empresas tomem medidas corretivas imediatas.

As empresas são FTX US, Cryptonews.com, Cryptosec.info, SmartAsset.com e FDICCrypto.com.

FTX exclui tweets que reivindicam cobertura do FDIC

A carta de cessação e desistência pede que essas empresas tomem “medidas corretivas imediatas para lidar com essas declarações falsas ou enganosas”. No caso da FTX US, o FDIC disse que o chefe do braço da bolsa nos Estados Unidos, Brett Harrison, enganou o público alegando que os fundos comprados e mantidos através da FTX eram segurados pelo FDIC. A agência governamental pediu que tais tweets e declarações fossem apagados. Em resposta, Harrison apagou o tweet, dizendo que a intenção não era enganar ninguém.

O CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, também comentou o assunto, enfatizando que a FTX não possui seguro FDIC. Ele esclareceu ainda que os bancos com os quais a bolsa trabalha têm o seguro. Bankman-Fried acrescentou que a bolsa estava interessada em trabalhar com o FDIC para proteger clientes com contas individuais usando depósitos diretos.

Não há seguro para empresas de criptografia

O FDIC ainda não segurou nenhuma empresa de criptografia. Muitas das exchanges mais populares disseram explicitamente que não têm seguro FDIC, incluindo Coinbase e Gemini. Em resposta à última ação da agência governamental, a CryptoSec ​​também removeu uma página que irritou o FDIC. O SmartAsset.com também derrubou uma página relacionada à criptomoeda em seu site e respondeu ao FDIC.

O FDIC já havia enviado a Voyager Digital, agora insolvente, pedindo que removessem declarações falsas e enganosas. A agência assumiu uma posição forte sobre esses assuntos ultimamente e tem como objetivo impor autoridade no mercado.

A linha inferior

O seguro de depósito FDIC protege contra perdas de depósitos segurados. Os bancos nos EUA são normalmente segurados pelo FDIC, e isso lhes dá alguma credibilidade. Uma ficha informativa da agência cita: “Por lei federal, o FDIC apenas assegura depósitos mantidos em bancos segurados e associações de poupança (coletivamente, “bancos segurados”) e apenas no caso improvável de falência de um banco segurado. O FDIC não assegura ativos emitidos por entidades não bancárias, como empresas de criptografia.”

Nos últimos meses, os Estados Unidos dobraram a regulamentação de criptomoedas e questões relacionadas. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) vem tomando medidas há algum tempo, e a última ação é apenas mais um passo nessa direção.

Correção de 23 de agosto de 2022: Uma versão anterior deste artigo descaracterizou o SmartAsset como uma empresa de criptografia.