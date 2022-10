Aumento da taxa de hash aumenta a dificuldade de mineração de Bitcoin

À medida que o mercado de criptomoedas enfrenta tendências macroeconômicas maiores, a última semana continuou o movimento de alta e baixa. No entanto, um dos principais desenvolvimentos que o mundo das criptomoedas notou foi um salto na dificuldade de mineração do Bitcoin.

Geralmente é um bom sinal quando a mineração de bitcoin se torna difícil porque significa que mais mineradores precisam verificar transações de criptomoedas, aumentando a segurança da rede. Esses saltos tendem a ter um impacto no preço do Bitcoin e também fornecem algumas indicações sobre para onde o ativo pode estar indo no curto prazo.

Principais conclusões A dificuldade de mineração do Bitcoin aumentou 9% para 30,97 trilhões.

O salto é o mais alto que o Bitcoin experimentou desde maio de 2022.

Um aumento na dificuldade de mineração sugere que mais mineradores estão chegando, o que é um bom sinal.

Dificuldade de mineração de Bitcoin aumenta em 9%

A dificuldade de mineração do Bitcoin aumentou 9% na semana passada e atualmente está em 30,97 trilhões. Um aumento na dificuldade de mineração significa que os mineradores devem colocar mais poder de computação para minerar um bloco. Também aponta para a participação de mais mineradores, pois o processo de mineração se torna mais exigente computacionalmente à medida que mais mineradores entram a bordo.

Embora os mineradores possam ter que se esforçar mais, uma maior dificuldade de mineração também significa que a rede é mais segura. Além disso, mais mineradores se juntando ao esforço significam que a rede está crescendo – o que é bom para o preço do Bitcoin a longo prazo.

A dificuldade de mineração do Bitcoin é ajustada automaticamente aproximadamente a cada duas semanas para manter o tempo total de bloqueio em 10 minutos. O próximo ajuste de dificuldade ocorrerá em 14 de setembro.

O salto de 9% torna a dificuldade de mineração a mais alta que o Bitcoin experimentou desde maio de 2022. O preço do ativo não está necessariamente correlacionado com a dificuldade de mineração, pois houve ocasiões em que o preço permaneceu dentro de um pequeno intervalo. Em outras ocasiões, foi acompanhado por uma queda ou aumento perceptível no preço do Bitcoin.

O preço do Bitcoin de curto prazo é um pouco imprevisível

Até o momento, o Bitcoin está sendo negociado abaixo de US$ 20.000 e está no vermelho. O mercado pode estar no meio de um longo período de estagnação à medida que vários desenvolvimentos se desenrolam. As políticas fiscais restritivas do Federal Reserve dos Estados Unidos são grandes, enquanto mudanças regulatórias inevitáveis ​​também ameaçam impactar o mercado no curto prazo. No longo prazo, no entanto, um aumento na dificuldade de mineração dará alguma legitimidade ao mercado. Portanto, os investidores podem se confortar com o fato de que mais mineradores podem estar embarcando, aumentando a rede e configurando-a para um futuro melhor.