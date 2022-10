A maioria das criptomoedas são títulos, diz presidente da SEC

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Gary Gensler, pediu novamente que as criptomoedas sejam classificadas como títulos e pediu que as empresas de criptomoedas se registrem na agência. Em um evento organizado pelo Practicing Law Institute em 8 de setembro, ele disse que a indústria de criptomoedas não precisa de novas diretrizes e que as regras existentes da SEC se aplicam a ela. Seu discurso abordou vários aspectos controversos da indústria de criptomoedas, incluindo questões sobre intermediários de criptomoedas e stablecoins.

Principais conclusões O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Gary Gensler, disse que a maioria das criptomoedas são títulos e não haverá novas diretrizes para a indústria de criptomoedas.

Seu discurso destacou intermediários de criptomoedas, stablecoins e outros problemas relacionados a criptomoedas.

Os participantes da criptomoeda não estão animados com a falta de provisão da SEC para as novas diretrizes.

Nenhuma orientação para criptografia

Gary Gensler esclareceu como as regras existentes da SEC orientam a indústria de criptomoedas, seja no que diz respeito à emissão de tokens ou outros serviços como empréstimos. Em sua opinião, a maioria das criptomoedas ou tokens se qualificam como contratos de investimento. Em particular, Gensler falou sobre o potencial das stablecoins para serem títulos, dependendo de como elas são atreladas. Ele esclareceu que ainda não há necessidade de estabelecer regras especiais para o setor. “Nada sobre os mercados de criptomoedas é incompatível com as leis de valores mobiliários”, disse ele.

Abrace a regulamentação

A Gensler reforçou que uma ampla gama de serviços fornecidos por intermediários de criptomoedas, como uma bolsa, corretora, agente de compensação ou custodiante, está sob a alçada da SEC e deve ser registrado de acordo. Isso ocorre porque esses intermediários podem atuar como plataformas de segurança tradicionais, pois operam livros de pedidos e facilitam as transações de criptomoedas, disse ele.

Enquanto se dirigia ao público de advogados, Gensler disse: “Se você cair em qualquer um desses baldes [crypto service provider]entre, fale conosco e cadastre-se.” “Não espere batermos na sua porta.”

Apoio ao Congresso

Gensler disse que apoiaria o Congresso dando a um regulador irmão da SEC mais autoridade na supervisão de criptomoedas como bitcoin.

Ele disse que a Commodity Futures Trading Commission espera trabalhar com o Congresso para obter mais autoridade para supervisionar e regular “tokens que não são de segurança e seus intermediários”.

A linha inferior

Esta é talvez a indicação mais clara de que a SEC continuará a regular a indústria de criptomoedas com base nas regras existentes. Não é uma boa notícia para empreendedores e entusiastas de criptomoedas que esperavam que um dia o fiscal financeiro fizesse alguns regulamentos de acordo com a estrutura da criptomoeda.