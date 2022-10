Criptomoedas para assistir: semana de 12 de setembro

Fique de olho nessas moedas

O mercado de criptomoedas mostrou sinais provisórios de sair da queda de baixa que persiste há meses. Vários ativos estão mostrando melhorias no preço, entre os quais o Ethereum (ETH), que dominou o ciclo de notícias nas últimas semanas.

Esta semana, outras criptomoedas merecem alguma atenção, junto com o Ethereum (ETH). Inclui Ethereum Classic (ETC), Cardano (ADA), Axie Infinity (AXIE) e Chainlink (LINK). Ao selecionar esses ativos, consideramos vários fatores, incluindo, mas não se limitando a, desenvolvimentos técnicos positivos, notícias importantes e mudanças notáveis ​​no preço.

Principais conclusões O Ethereum está programado para passar pelo The Merge, que o transformará em uma rede Proof-of-Stake.

O Ethereum Classic experimentou um aumento na taxa de hash à medida que os mineradores se afastam do Ethereum.

Cardano está lançando seu hard fork Vasil em 22 de setembro.

Axie Infinity vê o Google Cloud se juntar como um validador para sua rede Ronin.

A Chainlink anunciou vários desenvolvimentos, incluindo um novo feed de preços para projetos Web3.

Ethereum (ETH)

A rede blockchain Ethereum está passando por uma de suas mudanças mais marcantes em anos – The Merge, que fará a transição da rede para uma Proof-of-Stake. O evento, que está a apenas alguns dias, resultou em um aumento de aproximadamente 11% no preço do ETH nos últimos 7 dias.



A fusão também resultará no ETH se tornando uma criptomoeda deflacionária, o que deve resultar no aumento do preço do ativo ao longo do tempo. No entanto, isso pode levar algum tempo, já que os mineradores agora recebem 5 milhões de ETH anualmente, com a recompensa dos apostadores pós-Merge caindo para 1 milhão de ETH por ano.



Preço ETH: TradingView.



Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) é outra rede que vem ganhando manchetes por causa de sua associação com o Ethereum. O ETC tem experimentado um salto de preço ainda maior do que o ETH, com o token saltando mais de 20% nos últimos 7 dias.



Uma das razões pelas quais isso pode estar acontecendo é que muitos mineradores de ETH estão pulando de navio para outras redes, e a ETC começou a ser beneficiária dessa migração. Com a ETH abandonando a mineração após a fusão, esses mineradores agora estão procurando em outro lugar para realizar suas operações. A rede ETC quebrou consistentemente recordes de hashrate várias vezes nas últimas semanas.



Preço ETC: TradingView.



Cardano (ADA)

Cardano é visto como um concorrente do Ethereum, e a rede saiu de sua fase de pesquisa e desenvolvimento nos últimos 18 meses. O valor de mercado da ADA aumentou mais de 5% nos últimos 7 dias.



No entanto, mesmo que o salto não tenha sido tão forte quanto suas contrapartes Ethereum, há motivos para ficar de olho na ADA. A rede lançará seu hard fork Vasil em 22 de setembro, com foco na estabilidade da rede e trazendo melhorias para a plataforma de contrato inteligente Plutus.



Preço ADA: TradingView.



Eixo Infinito (AXS)

Axie Infinity é um nome forte no mercado de criptomoedas há mais de um ano e é um dos projetos focados em jogos mais populares. A capitalização de mercado da AXS teve um aumento de mais de 5% nos últimos 7 dias.

O projeto Axie Infinity ganhou as manchetes esta semana quando anunciou que o Google Cloud validaria as transações na Rede Ronin. O Google Cloud executará um nó validador na sidechain Ethereum focada em jogos. O evento AxieCon é possivelmente outro motivo para a rede mostrar atividades positivas.



Preço AXS: TradingView.



Cadeia (LINK)

O Chainlink também recebeu algumas atualizações nas últimas semanas, o que foi bom para seu token. O LINK viu um aumento de 10% no preço nos últimos 7 dias após esta notícia e obriga a monitorar o token mais de perto.



Entre as novidades está o lançamento de um novo feed de preços para projetos Web3, que auxiliará ataques de manipulação de dados e eventos atípicos como flash crashes. Também anunciou atualizações sobre suas iniciativas climáticas, revelando apoio aos padrões globais de crédito de carbono e modelos robustos de incentivo. Uma dessas atualizações notáveis ​​é que os desenvolvedores pode usar o feed de preços Balancer (BAL)/USD para construir mercados DeFi seguros em torno do token Balancer. O SmartCon anual da Chainlink está programado para o final de setembro, e isso também pode aumentar o hype em torno do projeto.



LINK Preço: TradingView.



Investir em criptomoedas e outras ofertas iniciais de moedas (ICOs) é altamente arriscado e especulativo, e este artigo não é uma recomendação da Investopedia ou do escritor para investir em criptomoedas ou outras ICOs. Como a situação de cada indivíduo é única, um profissional qualificado deve sempre ser consultado antes de tomar qualquer decisão financeira. A Investopedia não faz representações ou garantias quanto à precisão ou pontualidade das informações aqui contidas. Na data em que este artigo foi escrito, o autor não possui as criptomoedas mencionadas acima.