Apesar do passeio instável do Bitcoin, a MicroStrategy planeja comprar mais

Enquanto ativos criptográficos como Ethereum (ETH) têm recebido a maior parte da atenção devido à próxima atualização chamada ‘The Merge’, a própria rede Bitcoin vem recebendo algumas manchetes. Primeiro, a principal criptomoeda mostrou sinais de fuga e depois caiu para US$ 20.000 em 13 de setembro, indicando uma semana volátil. Em segundo lugar, apesar das enormes perdas no último relatório trimestral, a empresa de software Microstrategy (NASDAQ: MSTR) anunciou a compra de mais Bitcoins.

Principais conclusões Apesar de mostrar alguns sinais promissores, o Bitcoin caiu para US$ 20.000.

A MicroStrategy entrou com pedido de venda de até US$ 500 milhões em ações para comprar mais BTC.

O valor das ações da MicroStrategy caiu mais de 50% até agora este ano.

MicroStrategy dobra para baixo na aposta Bitcoin

A MicroStrategy deixou claro que é um dos mais fortes apoiadores do Bitcoin, tendo distribuído bilhões em capital para o ativo. Ele repetiu repetidamente que o Bitcoin é um ativo que terá um lugar na economia global no futuro, e isso foi elogiado por entusiastas de criptomoedas. Na semana passada, entrou com pedido de venda de até US$ 500 milhões em uma oferta de ações para comprar ainda mais Bitcoin, mostrando que o mercado em baixa não mudou sua posição.

Tudo isso ocorreu apesar do fato de que o mais forte defensor do BTC da empresa, Michael Saylor, não é mais o CEO. Anunciou a separação das funções de CEO e Presidente. Isso ocorreu após uma perda de US $ 1 bilhão, conforme revelado nos resultados financeiros do segundo trimestre, por conta do desmoronamento do mercado. Isso mostra que a empresa tem fundamentalmente uma forte convicção no ativo. Saylor continua sendo um presidente executivo.

O mercado em baixa e a queda no preço do Bitcoin levaram a MicroStrategy a receber uma taxa de deterioração de US$ 917,8 milhões. Ele detém 129.698 Bitcoins em 30 de junho, e a queda do preço da criptomoeda também viu o valor de suas ações cair significativamente. Até agora este ano, o estoque MSTR caiu mais de 50%.

Em suma, o sentimento em torno do Bitcoin parece estar mudando um pouco. Ainda não se sabe se isso se consolidará em uma melhoria, mas a MicroStrategy certamente acredita que sim.

Esperanças de curto prazo para o Bitcoin

Atualmente, o mercado parece estar ansioso para sair da queda a que está sujeito este ano – ou pelo menos os investidores estão. Vários ativos estão no verde após meses de pesadas perdas e, levantados pela fusão do Ethereum, os investidores esperam um final forte para 2022.

Os investidores institucionais também parecem otimistas com o BTC. A Fidelity, por exemplo, está considerando oferecer Bitcoin para investidores de varejo. Tais movimentos indicam esperanças positivas para o ativo no futuro de curto a médio prazo.