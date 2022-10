Fidelity, Charles Schwab e Citadel Securities lançarão exchange de criptomoedas

Os gigantes financeiros Charles Schwab, Citadel Securities e Fidelity Digital Assets colaboraram no lançamento de uma exchange de bitcoin e criptomoeda. De acordo com um comunicado de imprensa, o trio se fundiu para formar uma exchange de criptomoedas chamada EDX Markets (EDXM).

Principais conclusões Fidelity, Charles Schwab e Citadel se uniram para lançar a primeira exchange de criptomoedas do gênero.

A bolsa será nomeada EDX Markets e liderada por Jamil Nazarali, ex-executivo sênior da Citadel Securities.

A EDXM será auxiliada por empreendimentos como Citadel Securities, Paradigm, Sequoia Capital e Virtu Financial.

Uma troca inédita

A exchange é considerada a primeira de seu tipo lançada com a promessa de ser uma “negociação de criptomoedas mais segura, rápida e eficiente”.

Para atingir seu objetivo, a EDXM contará com a tecnologia construída pela The Member Exchange (MEMX), uma bolsa de valores, para dimensionar sua operação para atender investidores de varejo e institucionais em diversos mercados. A bolsa também será auxiliada por empreendimentos como Citadel Securities, Paradigm, Sequoia Capital e Virtu Financial.

“Estamos ansiosos para receber participantes adicionais na bolsa, que impulsionarão as negociações contínuas nesta importante classe de ativos, criando um ciclo virtuoso de liquidez e eficiência continuamente aprimoradas, apoiadas pela tecnologia de ponta da MEMX”, disse Jamil Nazarali, CEO da EDX Markets. e ex-chefe global de desenvolvimento de negócios da Citadel Securities.

Objetivos de mercado da EDXM

A exchange planeja eliminar liquidações bilaterais caras, liquidando e liquidando negociações por meio de sua rede blockchain. Além disso, mais adiante, o Conselho de Administração da EDXM discutiu a capitalização de mercado de criptomoedas que desbloqueia a demanda para os milhões de participantes do mercado, dizendo: “Desbloquear essa demanda requer uma plataforma que possa atender às necessidades de comerciantes de varejo e investidores institucionais com alta conformidade e segurança. padrões.”

Antes deste lançamento, o CEO da Galaxy Digital, Mike Novogratz, havia sugerido que a Fidelity lançaria uma empresa de criptomoedas. No início deste ano, a Fidelity foi pioneira em oferecer bitcoin como uma opção de investimento 401(k), abrindo caminho para a adoção gradual de criptomoedas.

A linha inferior

Apesar das condições adversas do mercado e das pressões regulatórias, o setor financeiro tradicional está mudando para integrar a criptomoeda como parte de suas operações. Isso mostra que a queda no mercado não os impediu de adotar a criptomoeda.