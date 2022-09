Ethereum finalmente conclui a fusão

Ethereum completou The Merge, iniciando uma nova era do Ethereum 2.0 hoje. Com esse processo, a blockchain Ethereum mudou oficialmente de um modelo de prova de trabalho (PoW) para um modelo de prova de participação (PoS), que espera melhorar a segurança e a escalabilidade da rede.

A transição ocorreu no bloco 15537393 em 15 de setembro às 01:42:42 EST. Não houve grandes soluços, com uma exceção. Faltava um único bloco, levando alguns investidores a descrever o evento de fusão como o melhor cenário.

Principais conclusões Ethereum agora é uma rede de prova de participação (PoS).

Ethereum finalizou ‘The Merge’ no bloco 15537393 em 15 de setembro de 2022, às 1:42:42 EST.

A transição ocorreu sem problemas, faltando apenas um bloco.

Não houve nenhum movimento significativo em relação ao preço do Ethereum.

O que é tão importante sobre o Ethereum 2.0?



Com a mudança de um modelo de prova de trabalho (PoW) para um modelo de prova de participação (PoS), a mineração Ethereum não ocorrerá mais. Não haverá necessidade de usar computadores que consomem muita energia para criar ou minerar novos Ether. Como resultado, o consumo de energia da rede Ethereum será reduzido em 99,95%.

Em vez de minerar, o Ethereum contará com stakers para proteger a rede, e isso também abrirá o ato para mais indivíduos. Os pools de mineração estão tomando medidas para garantir que sua receita permaneça um pouco protegida durante a transição, já que o Ethereum foi uma de suas maiores fontes. Vários agora voltaram sua atenção para o Ethereum Classic (ETC) e Ravencoin (RVN).

A mudança para PoS foi planejada há muito tempo, mas a escala técnica da mudança foi algo que os desenvolvedores tiveram que manter em mente. Acredita-se que o modelo PoS torne a rede da Ethereum mais segura e escalável.

O preço do Ethereum permanece mais ou menos o mesmo

O preço do Ether e o mercado de criptomoedas, em geral, permaneceram inalterados nas horas seguintes a ‘The Merge’, mas seu impacto real só será observado nos próximos meses.

O mecanismo PoS é uma parte do esforço para tornar o Ethereum mais escalável, e os analistas acreditam que os próximos meses mostrarão os efeitos positivos.

Embora o ‘The Merge’ não se concentre na redução das taxas de transação e no aumento da velocidade, ele o configura para futuras atualizações que abordam essas preocupações. Existem outras soluções — soluções de dimensionamento da Camada 2 — que ajudam a lidar com esses problemas.

A comunidade criptográfica reage com prazer

Sem surpresa, muitos indivíduos proeminentes na indústria de criptomoedas, bem como a comunidade em geral, foram às mídias sociais para comemorar a ocasião. O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, disse que foi um grande momento para o ecossistema Ethereum e que aqueles que trabalharam nele deveriam estar muito orgulhosos.

A Yuga Labs, a empresa por trás das coleções NFT como Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks, também parabenizou a equipe Ethereum por seu trabalho. O cofundador da Polygon Network, Sandeep Nailwal, disse que The Merge levou a rede para o “mundo PoS” – e muitos concordam que uma nova era começou. O fundador da ShapeShift, Erik Voorhees, o chamou de “o evento mais conseqüente da história da criptomoeda” após o lançamento do whitepaper do Bitcoin.

A linha inferior

Ao reduzir a energia em 99,5%, o Ethereum agora é teoricamente mais ecológico. Este tem sido um dos principais pontos de discussão do Ethereum 2.0. No entanto, como a atualização funcionará nos próximos meses e quanto tempo levará para resolver os problemas de escalabilidade e taxa de gás ainda não se sabe.