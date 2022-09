Após a fusão, o Ethereum Fork ETHPoW Mainnet entra no ar

Após a fusão do Ethereum em 15 de setembro, o rival do Ethereum, que defende o mecanismo de consenso de prova de trabalho, lançou o ETHPoW em sua rede principal.

Dica importante A rede principal da cadeia de prova de trabalho Ethereum foi lançada.

O token ETHW agora está disponível em mais de dez exchanges, com mais de 1,7 bilhão de transações ocorrendo.

O preço do ETHW caiu acentuadamente, quase 75% nas últimas 24 horas, para US$ 12,98.

O que é EthereumPoW (ETHW)?

A rede EthereumPoW é uma bifurcação da rede Ethereum. Em termos simples, um fork altera drasticamente a funcionalidade da rede blockchain. O EthereumPoW nasceu porque um grupo pequeno, mas vocal, da comunidade criptográfica acredita que a rede deve seguir o mecanismo de consenso de prova de trabalho. Muitos deles são mineradores, que desejam manter sua receita, pois o Ethereum mudou para o mecanismo de prova de participação em 15 de setembro. mineradores de criptomoedas desempregados.

O token nativo para a rede EthereumPoW é o ETHW, embora isso seja suportado apenas por algumas exchanges. Os indivíduos podem negociar nessas bolsas, com o token disponível para negociação à vista em bolsas como FTX, ByBit e BitMart.

A equipe EthereumPoW lançou uma atualização para acompanhar o lançamento da mainnet, informando os leitores sobre algumas mudanças e correções. Desde o lançamento, foram mais de 1,7 bilhão de transações. O número total de endereços com ETHW agora é de mais de 254 milhões.

Projetos que levam para a rede ETHPoW

No curto espaço de tempo desde o lançamento da rede EthereumPoW, vários projetos começaram a apoiar o ecossistema. Isso inclui muitas carteiras descentralizadas, exchanges descentralizadas e outras plataformas Web3. Alguns exemplos são Uniswap V3, MetaMask e DefiEdge.

Os pools de mineração, que mudaram para outras redes após a transição do Ethereum para uma prova de participação, também começaram a minerar ETHW. F2pool e outros começaram a desviar recursos para o token, com o pool de mineração representando 41,7% da taxa de hash conhecida. Woolypooly tem 21,5% da distribuição do bloco, seguido por 2miners com 14,1%.

Quase uma dúzia de exchanges suportam o ETHW no momento, com o FTX tendo o maior volume de US$ 47 milhões nas últimas 24 horas. Enquanto isso, a Coinbase confirmou que consideraria listar o Ethereum bifurcado. Espera-se que mais exchanges apoiem o projeto nos próximos dias.

Preço do ETHW caiu 75%

O token caiu quase 75% nas últimas 24 horas, ficando em US$ 12,98. Apesar do suporte das exchanges de criptomoedas, o token tem muito pouco suporte da comunidade criptográfica mais ampla. A equipe por trás do ETHPoW foi criticada por adiar seu lançamento até horas após a Ethereum Merge. Por exemplo, Igor Artamonov, ex-desenvolvedor do Ethereum Classic, foi ao Twitter para destacar a falha do projeto em preparar um explorador de blocos, carteira e software público de chamada de procedimento remoto.

Enquanto isso, há outro fork chamado EthereumFair (ETF), que está desafiando o ETHW. Em meio ao caos, resta saber como o novo token poderá navegar.