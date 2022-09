Michael Saylor deixa o cargo de CEO da MicroStrategy após perdas no Bitcoin

O maximalista do Bitcoin e cofundador da MicroStrategy, Michael Saylor, está deixando o cargo de CEO. Ele será o presidente executivo da empresa de software, concentrando-se exclusivamente no Bitcoin. Saylor transferiu a responsabilidade para seu vice Phong Le, atual presidente da empresa. Após sua saída, as ações da empresa (NASDAQ: MSTR) subiram quase 15% em 3 de agosto.

Principais conclusões Michael Saylor, executivo-chefe da MicroStrategy, deixará o cargo após uma perda de US$ 917 milhões em investimentos em Bitcoin.

O defensor do Bitcoin quer se concentrar apenas no Bitcoin.

O presidente da empresa de software, Phong Le, se tornará o novo CEO.

Bitcoin custa US $ 1 bilhão em perdas

O anúncio veio quando a empresa divulgou seus lucros do segundo trimestre. De acordo com as demonstrações financeiras da empresa, ela perdeu US$ 1,062 bilhão principalmente devido a encargos de deterioração de US$ 917 milhões relacionados às suas participações em Bitcoin.

Sendo um defensor do Bitcoin, Saylor sempre dobrou na aquisição do Bitcoin. Sob sua liderança, a empresa adquiriu US$ 250 milhões em Bitcoin em 2020 e informou ter US$ 1,988 bilhão em Bitcoin em 30 de junho de 2022. O inverno criptográfico em andamento, no entanto, despencou o preço do Bitcoin, que agora é menos da metade de seu preço máximo.

No entanto, o amor pelo Bitcoin está longe de terminar

A Microstrategy anunciou que Micheal Saylor assumiria uma nova responsabilidade como presidente executivo, onde seu foco será mais no Bitcoin. Em suas palavras, “como presidente executivo, poderei me concentrar mais em nossa estratégia de aquisição de bitcoin e iniciativas relacionadas à defesa do bitcoin, enquanto Phong terá o poder de CEO para gerenciar as operações corporativas gerais”. O próximo passo de Saylor com o Bitcoin ainda não está claro.

A linha inferior

Saylor cofundou a MicroStrategy em 1989 e, nos últimos anos, tornou-se famosa por possuir mais bitcoins do que qualquer outra empresa de capital aberto. Dado o caos contínuo no mercado de criptomoedas e a pressão regulatória, não está claro como Saylor usará seu novo papel para agitar a estratégia de criptomoeda da empresa.