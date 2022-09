Ethereum 2.0 está no horizonte após passar em outro teste

Principais conclusões O Ethereum está mais perto de mudar do modelo Proof-of-Work (PoW) para o modelo Proof-of-Stake (PoS).

A terceira e última rede de testes da rede, Goerli, fez a transição com sucesso para PoS em 11 de agosto de 2022.

O Ether subiu 14% em 24 horas após a notícia da fusão final bem-sucedida.

Para fazer a transição de Proof-of-Work (PoW) para Proof-of-Stake (PoS), a Ethereum finalizou a terceira (e última) fusão de testnet, Goerli. No mundo das criptomoedas, um testnet é uma rede de teste projetada para experimentar as diferentes melhorias no blockchain sem causar nenhum dano à rede principal.

Por meio da transição para o modelo PoS, espera-se que o blockchain Ethereum alcance maior escalabilidade e melhore sua sustentabilidade ambiental, eliminando o processo de mineração de criptografia PoW com uso intensivo de energia. Em outras palavras, o PoS acelerará a mineração de criptomoedas, que é um processo de criação de novas moedas e verificação de transações de criptomoedas.

Após as notícias, o Ether, o token nativo do Ethereum, saltou 14% em 24 horas.

Ethereum se aproxima do PoS

O Ethereum passará de um sistema de prova de trabalho com fome de energia para um sistema de prova de participação mais ecológico. Essa mudança é conhecida como “Merge” e a data provisória da Ethereum Merge está marcada para 19 de setembro de 2022. Espera-se que a transição aumente a escalabilidade da rede e a torne 99% mais ecológica.

A fusão da rede de testes Goerli foi o teste decisivo final para o Ethereum antes de fazer a transição para o mecanismo de consenso de prova de participação. O ensaio bem-sucedido gerou entusiasmo na comunidade Ethereum, especialmente entre os principais desenvolvedores, como Vitalik Buterin. Antes dessa fusão, Ropsten e Sepolia, as duas fusões anteriores a esta, foram amplamente bem-sucedidas. Ambos os eventos ocorreram no início deste ano em junho e julho.

O que os investidores obterão com a fusão?

Depois de mudar para o modelo PoS, o Ethereum será mais escalável. Sua velocidade de transação será aprimorada e seu consumo de energia também será reduzido. Como resultado, os investidores não terão que esperar muito para que suas transações sejam verificadas e não terão que pagar uma alta taxa de gás.

A linha inferior

Com três fusões de testnet bem-sucedidas, a comunidade criptográfica ganhou confiança de que a transição para a rede principal será bem-sucedida. No entanto, resta saber se uma transição suave para o PoS acabará com o inverno criptográfico.