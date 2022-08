Charles Schwab arquiva prospecto para ETF com tema de criptografia

A empresa multinacional de serviços financeiros Charles Schwab está pronta para lançar seu primeiro ETF com tema de criptomoeda na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). O ETF espera ser lançado na próxima semana, de acordo com um prospecto arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em 29 de julho.

O ETF estará disponível sob o código STCE e não investirá diretamente em criptomoedas. Em vez disso, oferecerá exposição ao ecossistema de criptomoedas por meio de empresas “que usam ativos digitais como parte de suas atividades comerciais, ou que detêm ativos digitais como investimentos proprietários ou por meio de outros investimentos não principais mantidos pelo fundo”.

O fundo investirá até 20% do seu patrimônio líquido em títulos não incluídos no índice. Charles Schwab afirma que este é um dos ETFs relacionados a criptomoedas de menor custo disponíveis para os investidores, com uma despesa operacional anual de 0,30%. Outros ETFs, de fato, cobram uma comissão mais alta. Por exemplo, o ETF VanEck cobra 0,50%.

A decisão de lançar um ETF com tema de criptomoeda é uma mudança acentuada para Charles Schwab, cujo CEO Walt Bettinger tem hesitado em relação à criptomoeda. No entanto, em janeiro de 2022, o CEO disse que as criptomoedas eram “difíceis de ignorar”. Bettinger também disse que estava procurando clareza regulatória no ano passado – e isso é algo em que os EUA estão trabalhando.

Existem mais de uma dúzia de ETFs de criptomoedas disponíveis nos EUA no momento, e essa lista continua a crescer. Uma ausência notável é um ETF de bitcoin spot, que a SEC dos EUA tem relutado em aprovar. A SEC acredita que o mercado precisa de uma melhor proteção ao investidor e medidas de prevenção de manipulação de mercado antes de ganhar um ETF de criptomoeda à vista. Dito isso, a SEC está desempenhando um papel importante nessa discussão e deve ter um forte impacto no funcionamento do mercado de criptomoedas.