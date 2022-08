SEC cobra 11 por US $ 300 milhões no esquema Crypto Ponzi

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou 11 indivíduos por criar e promover um esquema fraudulento de pirâmide criptográfica e esquema Ponzi. A autoridade publicou um comunicado de imprensa em 1º de agosto, dizendo que o esquema de pirâmide criptográfica de US $ 300 milhões envolvia criminosos de vários países. A queixa foi apresentada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos no Distrito Norte de Illinois.

O esquema de pirâmide em questão é Forsage, e seus quatro fundadores são conhecidos por estarem na Rússia, na República da Geórgia e na Indonésia. Três indivíduos nos EUA também foram acusados ​​de promover Forsage, bem como um grupo chamado Crypto Crusaders, que operava nos EUA em cinco estados.

Principais conclusões A SEC acusou 11 indivíduos por criar e promover uma pirâmide criptográfica fraudulenta e um esquema ponzi.

Os fundadores foram localizados pela última vez na Rússia, na República da Geórgia e na Indonésia,

O esquema, chamado Forsage, permitiu que investidores de varejo entrassem em transações em contratos inteligentes.

Os investidores foram informados de que receberiam lucros se recrutassem outros para o esquema.

A SEC está buscando medidas cautelares, restituição e penalidades civis.

O site da Forsage permitiu que investidores de varejo realizassem transações em várias blockchains, incluindo Ethereum, Binance e Tron. No típico esquema de pirâmide, esses investidores foram informados de que obteriam lucros se recrutassem outros para o esquema. A SEC também diz que Forsage usou os fundos dos novos investidores para pagar os anteriores.

A SEC apresentou uma reclamação sobre o projeto em janeiro de 2020, com os quatro fundadores – Vladimir Okhotnikov, Jane Doe aka Lola Ferrari, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov – sendo mencionados. Os outros acusados ​​foram Cheri Beth Bowen, Ronald R. Deering, Samuel D. Ellis, Mark F. Hamlin, Carlos L. Martinez, Alisha R. Shepperd e Sarah L. Theissen.

Este último grupo de indivíduos foi acusado de violar as disposições de registro e antifraude das leis federais de valores mobiliários. A SEC está procurando obter uma medida cautelar, restituição e penalidades civis.

A SEC está na vanguarda das ações de criptografia e está lidando com vários casos. No início deste ano, o órgão de fiscalização financeira aumentou o número de posições alocadas à sua equipe de criptomoedas para proteger os investidores de ameaças cibernéticas.Ele falou sobre uma ampla regulamentação para criptomoedas no passado, embora não tenha havido muita informação sobre isso. A SEC disse que a proteção do investidor e a prevenção da manipulação de mercado são duas prioridades principais. O presidente da SEC, Gary Gensler, deixou claro que deseja trazer muitos tokens que ele acredita que atuam como títulos para a alçada da SEC. Ele também enfatizou que não era totalmente negativo sobre criptomoedas.