Pausa na retirada de Celsius abala o mundo das criptomoedas

A plataforma de empréstimos cripto, Celsius, anunciou na segunda-feira que pausou todas as “retiradas, swaps e transferências entre contas”, culpando a mudança por “condições extremas de mercado”.

Definir ‘condições extremas de mercado’ não é difícil – existem vários candidatos dignos. Isso inclui o recente colapso da stablecoin TerraUSD e uma taxa de inflação mensal de 8,6%, alta em 40 anos, anunciada na última sexta-feira. O movimento Celsius desencadeou uma queda nas criptomoedas, com o valor total da criptomoeda caindo abaixo de US$ 1 trilhão pela primeira vez desde janeiro de 2021. O Bitcoin, o maior token por valor de mercado, caiu 14% no fim de semana para menos de US$ 23.000.

Um banco de criptografia

Em seu site, a Celsius autodescreve sua missão como fornecer uma “plataforma de serviços selecionados que foram abandonados por grandes bancos – coisas como rendimento justo, taxas zero e transações extremamente rápidas”. Em outras palavras, o credor de criptomoedas Celsius é um banco. Especificamente, é um banco descentralizado ou De-Fi.

Celsius empresta e empresta criptomoedas semelhantes ao que um banco tradicional faz com dólares, mas sem muito da infraestrutura de uma instituição financeira tradicional. A plataforma oferece retornos muito altos em depósitos de criptomoedas, até 18,6% antes da pausa. Isso levou alguns críticos a sugerir que Celsius e outros como ele não têm ativos suficientes para fazer backup de depósitos se houver uma corrida dos investidores para retirar fundos.

A pausa é um grande negócio

A pausa nas retiradas, swaps e transferências – que foi uma reação à volatilidade no espaço criptográfico – resultou em mais volatilidade, pois o token Cel interno da empresa caiu 70% em uma hora após o anúncio.

Considerando que a pausa significa que os investidores com dinheiro depositado em Celsius não podem sacar seu dinheiro, a queda abrupta não é surpreendente, especialmente devido às preocupações que os críticos têm sobre a estabilidade de Celsius em primeiro lugar. De acordo com Celsius, a empresa tem 1,7 milhão de investidores com cerca de US$ 8 bilhões em depósitos. Ainda não foi anunciado um cronograma para o fim da pausa.

Controvérsia de empréstimo de criptomoedas

Os bancos de criptomoedas estão crescendo em popularidade – e controvérsias. Reguladores e críticos estão preocupados com a proteção do investidor e os riscos associados ao empréstimo de produtos não regulamentados, como criptomoedas.

A falta de regulamentação clara coloca a Celsius e empresas como ela em uma área cinzenta, com alguns críticos pedindo que os ativos estejam sujeitos à regulamentação da Securities and Exchange Commission (SEC) como forma de proteger os investidores. Os investidores correram para depositar seu dinheiro em bancos de criptomoedas devido a taxas de juros extremamente altas – como observado acima, até 18%, embora 9% seja mais comum de acordo com relatórios do Washington Post.

A linha inferior

O congelamento efetivo de fundos pelo credor de criptomoedas Celsius aponta para o problema maior da falta de regulamentação dessas instituições semelhantes a bancos. Isso é especialmente verdadeiro em tempos de incerteza econômica que incluem alta inflação, instabilidade do mercado e um desejo por parte dos investidores de obter mais “retorno por seu dinheiro” quando se trata de juros sobre a poupança.

Embora as plataformas de empréstimo de criptomoedas ofereçam taxas atraentes, problemas com plataformas como a Celsius demonstram a necessidade de mais e melhor proteção ao consumidor na área de financiamento de criptomoedas.