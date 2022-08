Coinbase demitirá 1.100 funcionários enquanto o mercado continua caindo

O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, anunciou hoje que a exchange estava demitindo 1.100 funcionários imediatamente. Isso reduz a força de trabalho da empresa em 18% pouco depois de atingir mais de 5.000.

Principais conclusões A Coinbase demitiu 1.100 funcionários para cortar despesas, citando as condições econômicas e a taxa de crescimento no ano passado.

A Coinbase cresceu mais de 200% ano a ano em um setor que é volátil.

Os mercados de ações e criptomoedas estão afetando a Coinbase.

A Coinbase é uma das maiores exchanges de criptomoedas e uma das poucas registradas para operar nos EUA. A empresa teve um crescimento exponencial nos últimos anos, acompanhando o crescimento fenomenal da indústria de criptomoedas.

Em 14 de junho de 2021, o CEO Brian Armstrong anunciou em uma postagem no blog da empresa e notificações aos funcionários afetados que a exchange teve que demitir 18% de sua força de trabalho devido a circunstâncias econômicas, contratação excessiva e gerenciamento de custos durante uma desaceleração do mercado.

Indicando que uma recessão está no horizonte, Armstrong disse: “Uma recessão pode levar a outro inverno criptográfico e pode durar por um longo período. Nos últimos invernos criptográficos, a receita comercial (nossa maior fonte de receita) diminuiu significativamente. Embora seja difícil prever a economia ou os mercados, sempre planejamos o pior para que possamos operar o negócio em qualquer ambiente.”

“A Coinbase sobreviveu a quatro grandes invernos criptográficos e criamos sucesso a longo prazo gerenciando cuidadosamente nossos gastos em cada período de inatividade”, acrescentou.

Além disso, ele acredita que a empresa cresceu muito rápido no ano passado, pois experimentou mais de 200% de crescimento. Armstrong admite que a empresa pode ter se antecipado ao tentar acompanhar as oportunidades que se apresentaram no ano passado.

A empresa está dando aos funcionários afetados 14 semanas de indenização, seguro de saúde e assistência de colocação.

O que motivou as demissões?

As empresas de criptomoedas estão preocupadas com liquidez e solvência. Crypto.com e BlockFi anunciaram em 13 de junho de 2022 que estavam demitindo funcionários. A BlockFi demitiu um quinto de sua força de trabalho e a Crypto.com demitiu 260 pessoas – quase 5% de sua força de trabalho.

As demissões não são uma reação automática às condições do mercado. O CEO da Coinbase, Armstrong, disse que a liderança da empresa vem reduzindo os custos no último mês. A negociação de criptomoedas é um dos principais serviços e geradores de dinheiro fornecidos pela exchange, e se o inverno iminente de criptomoedas for semelhante ao último, a negociação de criptomoedas será afetada. Um dos principais serviços da Coinbase é o comércio, então faz sentido que a empresa esteja preparada para enfrentar a tempestade.

A linha inferior

A Coinbase (COIN) é uma empresa de capital aberto listada na Nasdaq. Seu modelo de negócios também se concentra em criptomoedas; como ambos os mercados estão em declínio, a empresa está sentindo os efeitos do declínio em duas frentes.

A empresa parece estar se preparando para tal movimento há algum tempo. O CEO da empresa alertou clientes e investidores em maio que eles poderiam perder criptomoeda se a Coinbase falir, demonstrando que a empresa estava antecipando uma desaceleração.