FTX US lança negociação de ações contra stablecoin

A exchange de criptomoedas FTX US agora está oferecendo ações para seus clientes nos EUA. Anunciou em 19 de maio que seus clientes selecionados agora podem negociar ações e ETFs. Com esse movimento, a FTX US se tornou a primeira exchange de criptomoedas a entrar no mercado de ações.

Por meio de seu novo produto, FTX Stocks, a bolsa permitirá que investidores de varejo financiem suas contas com stablecoin USDC. Isso ajudará os usuários a se moverem facilmente para o mercado de ações. Ações FTX estarão disponíveis apenas para um grupo seleto de clientes escolhidos em uma lista de espera. No entanto, a empresa espera disponibilizar o serviço para todos os clientes no meio do verão.

Negociação sem comissão

“Com o lançamento da FTX Stocks, criamos uma única plataforma integrada para investidores de varejo negociarem facilmente cripto, NFTs e ofertas de ações tradicionais por meio de uma interface de usuário transparente e intuitiva”, disse o presidente da FTX US, Brett Harrison.

A bolsa fornecerá contas de corretagem sem taxas e negociação sem comissões. O CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, adquiriu recentemente uma participação de 7,6% na Robinhood, que também fornece serviços de corretagem sem taxas e comissões.

A linha inferior

A FTX anunciará mais detalhes sobre o lançamento em breve. Analistas de mercado e investidores estarão observando como o novo movimento afeta a FTX US, cuja participação no mercado de exchanges de criptomoedas atingiu 4,5% em novembro de 2021 e seu volume de negócios no terceiro trimestre de 2021 cresceu 500% em relação ao trimestre anterior.