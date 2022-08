Pelo menos US $ 360.000 em NFTs roubados do BAYC após hack

Pela terceira vez, hackers e roubos atingiram a maior coleção de tokens não fungíveis (NFT) Bored Ape Yacht Club (BAYC), com os hackers roubando cerca de 20 Ether (ETH), no valor de US$ 360.000 em NFTs. A violação de segurança aconteceu no sábado, 4 de junho.

O usuário do Twitter NFTerder relatou o hack pela primeira vez em 4 de junho, “que também estima que 145 ETH (cerca de US$ 260.000) foram roubados junto com os NFTs, rastreando os fundos roubados até quatro carteiras separadas.

Principais conclusões O Bored Apes Yacht Club (BAYC) foi hackeado no sábado, marcando a terceira vez este ano.

Foram levados pelo menos 20 éteres (ETHs), no valor de US$ 360.000 em tokens não fungíveis (NFTs).

O usuário do Twitter que relatou o hack especulou que 145 ETHs, cerca de US$ 260.000, também foram roubados.

‘Ainda Investigando’

Pai da BAYC, Yuga Labs, acompanhou o tweet de NFTerder muitas horas depois com este tweet: “Nossos servidores Discord foram brevemente explorados hoje. A equipe pegou e resolveu rapidamente. Cerca de 200 ETH de NFTs parecem ter sido impactados. Ainda estamos investigando, mas se você foi impactado, envie um email para discord@yugalabs.io.”

De acordo com um porta-voz da Yuga Labs, controladora da BAYC, na segunda-feira, 6 de junho, a empresa não tem mais informações a relatar.

O hack aconteceu depois que a conta Discord do gerente da comunidade do projeto Boris Vagner foi violada e o invasor postou links de phishing no BAYC oficial e em seu metaverso relacionado chamado canais Discord de Otherside.

Gordon Goner, fundador do BAYC, culpou o Discord pela violação de segurança, mas Steve Fink, outro fundador de criptomoedas, disse à Fortune: “Você perdeu seu NFT porque assinou uma transação maliciosa com sua chave. Pare de culpar o Discord, outro cliente não o salvará de repetindo os mesmos erros.”

Um ano de bandeira em 2021

A empresa de blockchain Yuga Labs, com sede em Miami, lançou o BAYC, uma coleção de 10.000 NFTs Bored Ape exclusivos, em abril de 2022. Seguiu-se com o Mutant Ape Yacht Club (MAYC) alguns meses depois. Até o final de 2021, havia arrecadado US$ 127 milhões; este ano, fez duas aquisições.

O hack de sábado marca a terceira vez que um ator se apresenta como uma conta da Yuga-Labs para roubar fundos dos usuários. A primeira e a segunda foram em 1º de abril, quando o Mutant Ape Yacht Club #8662 foi roubado através de um link de phishing postado no Discord do projeto, e em 25 de abril, após a postagem de um link falso para uma cunhagem do Otherside vindo do Instagram e Discord do BAYC contas.

A linha inferior

Um fundador do BAYC culpou o Discord por sua violação de segurança, mas um observador não teve isso, dizendo que você “assinou uma transação maliciosa com sua chave”. Enquanto isso, a empresa-mãe Yuga Labs twittou que “ainda está investigando” o hack”.