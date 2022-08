Mercado de criptomoedas sangra, com Bitcoin caindo abaixo de US$ 24 mil

Hoje, o mercado de criptomoedas sofreu uma liquidação de pânico após novas altas relatadas nos dados de inflação dos EUA. Além disso, os temores do mercado global se somaram às vulnerabilidades das criptomoedas.

Como resultado, o preço do Bitcoin caiu US$ 24.000, caindo 14% hoje. Este é o nível mais baixo do Bitcoin desde dezembro de 2020. O Ether, a segunda maior criptomoeda, perdeu mais de 15%, pairando em torno de US$ 1.200. Devido ao banho de sangue em todo o mercado de criptomoedas, a capitalização de mercado total de todas as criptomoedas caiu abaixo de US$ 1 trilhão na manhã de segunda-feira, de acordo com o CoinMarket Cap.

Como se isso não bastasse, os investidores também foram atingidos por outro golpe hoje quando a plataforma de empréstimo de criptomoedas Celsius anunciou que estava pausando todos os saques e transferências entre contas. As ‘condições extremas de mercado’ forçou a empresa a dar esse passo, disse.

Principais conclusões O Bitcoin caiu abaixo de US$ 24.000 e o Ether caiu abaixo de US$ 1.300.

Uma nova alta na inflação desencadeou a atual liquidação no mercado de criptomoedas.

O mundo das criptomoedas sofreu outro golpe quando a empresa de empréstimos de criptomoedas Celcius anunciou a pausa de todos os saques e transferências entre contas.

As tendências atuais mostram que os investidores estão se afastando de ativos de risco por causa das condições do mercado global e da inflação. A política monetária restritiva do Fed causou estragos nas criptomoedas, em particular devido à sua natureza volátil. Além disso, o colapso do Terra (LUNA) e do TerraUSD (UST) causou muita ansiedade aos investidores.

A linha inferior

As más notícias consecutivas do mundo das criptomoedas causaram FUD (medo, incerteza e dúvida) entre os investidores. Entusiastas de criptomoedas foram para o Twitter usando #cryptocrash para expressar sua ansiedade, perguntando quando esse banho de sangue terminaria. Especialistas acreditam pode piorar.