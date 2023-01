Grupo de moeda digital suspende dividendos em meio à crise do Genesis

O conglomerado de criptomoedas Digital Currency Group (DCG) disse que interrompeu o pagamento de dividendos, dizendo aos acionistas que está focado em fortalecer seu balanço patrimonial cortando custos enquanto lida com as consequências do colapso do FTX que foi desencadeado por relatórios de uma de suas próprias unidades.

Principais conclusões O Digital Currency Group (DCG), um conglomerado de criptomoedas, interrompeu o pagamento de dividendos na terça-feira para preservar o caixa.

O DCG está sob pressão como resultado do colapso da bolsa de criptomoedas FTX no final de 2022. Uma de suas unidades, a publicação online CoinDesk, primeiro deu a notícia das finanças instáveis ​​da FTX.

Mais problemas podem estar à frente para DCG depois que outra subsidiária, Silvergate Capital, relatou um déficit multibilionário em depósitos de clientes.

DCG Empire sofre ondas de choque com o colapso do FTX

A ação é mais um passo dado pelo DCG para conter os danos resultantes do colapso da FTX no final de 2022, que abalou o portfólio de investimentos em cripto do DCG. Os problemas do DCG estão centrados no destino de uma de suas subsidiárias, a corretora de criptomoedas Genesis Global Trading, que supostamente deve aos credores mais de US$ 3 bilhões. A Genesis tem $ 175 milhões bloqueados na bolsa FTX falida e os clientes do credor cripto tiveram seus fundos congelados desde que a Genesis interrompeu os saques em 16 de novembro de 2022.

Os problemas na Genesis levaram a uma briga de alto nível entre o fundador e diretor executivo (CEO) da DCG, Barry Silbert, e os gêmeos Winklevoss, fundadores da exchange de criptomoedas Gemini. A Genesis e a Gemini fizeram parceria no produto de empréstimo cripto Earn, que também foi forçado a suspender os saques. Cameron Winklevoss disse que a incapacidade da DCG de pagar a troca estava defraudando sua empresa e seus 340.000 investidores, enquanto pedia a renúncia de Silbert.

O corte de dividendos do DCG pode não ser suficiente

Os esforços da DCG para cortar custos interrompendo seus dividendos podem não ser suficientes para salvar o conglomerado problemático. Outra subsidiária do DCG, o banco de criptomoedas Silvergate Capital Corp. (SI), anunciou em 5 de janeiro que experimentou um déficit de mais de US$ 8 bilhões em depósitos. “Os depósitos totais de clientes de ativos digitais caíram para US$ 3,8 bilhões em 31 de dezembro de 2022, em comparação com US$ 11,9 bilhões em 30 de setembro de 2022”, disse Silvergate Capital.

Naquela época, Silvergate também anunciou que demitiu 40% de sua força de trabalho, ou cerca de 200 funcionários.

As ações da Silvergate caíram quase 50% desde a atualização das negociações de 5 de janeiro e os investidores ficarão preocupados com novas retiradas que podem levar a empresa à beira do precipício. A Silvergate anunciou na terça-feira um prejuízo líquido de US$ 1 bilhão atribuível aos acionistas no quarto trimestre, após um lucro líquido de US$ 18,4 milhões no trimestre do ano anterior.

A empresa disse na divulgação de resultados: “À medida que Silvergate se prepara para o que espera ser um período sustentado de depósitos mais baixos, está tomando várias medidas para ajudar a garantir a resiliência do negócio, incluindo o gerenciamento de sua base de despesas e a avaliação de seu portfólio de produtos e clientes. relacionamentos daqui para frente.”

Conclusão

À medida que as consequências do colapso do FTX continuam, a interrupção do Digital Currency Group nos dividendos dos acionistas aumenta uma série de notícias negativas sobre o conglomerado de criptomoedas. A empresa disse que agora está focada em cortar despesas operacionais e preservar a liquidez, portanto, mais escolhas difíceis podem estar à frente para estabilizar o grupo.

Ao mesmo tempo, o CEO da DCG não esclareceu se continuará a liderar a empresa problemática em meio a pedidos de demissão.