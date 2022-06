Apollo contrata líder para equipe de investimentos em criptomoedas

A Apollo Global Management deu um passo significativo em direção a investimentos em larga escala em ativos digitais. A CoinDesk relata que a gigante de private equity fez uma contratação estratégica relacionada a investimentos planejados de US$ 50 milhões a US$ 250 milhões de cada vez em projetos de blockchain e Web3 com alto potencial de receita. A Apollo contratou um veterano com quase 20 anos no JPMorgan para liderar sua nova estratégia de ativos digitais.



Com mais de US$ 500 bilhões em ativos sob gestão, a Apollo é uma firma de private equity notável com potencial para afundar muito mais do que seu investimento inicial, se tudo correr bem. Aqui está uma visão mais detalhada do que está acontecendo na Apollo enquanto ela se prepara para investir em ativos relacionados a criptomoedas pela primeira vez.

Principais conclusões A Apollo Global Management contratou um veterano de 18 anos do JPMorgan para liderar sua estratégia de ativos digitais.

A grande empresa de private equity pretende investir em incrementos de US$ 50 milhões a US$ 250 milhões.

Esses grandes investimentos podem moldar o futuro da indústria de criptomoedas.

Apollo contrata executivo do JPMorgan para liderar estratégia de ativos digitais

Em fevereiro de 2022, uma executiva de criptomoedas do JPMorgan anunciou que estava deixando o banco após 18 anos por uma oportunidade não especificada. De acordo com um post no LinkedIn da executiva Christine Moy, ela “lançou o JPM como o primeiro banco do metaverso”, entre outras grandes realizações relacionadas principalmente a projetos de criptomoeda, blockchain e ativos digitais. Sua misteriosa oportunidade era uma posição como líder de estratégia de ativos digitais na Apollo Global Management.

A Apollo contratou a Moy como parceira com a titularidade de ativos digitais. Em entrevista à Bloomberg, John Zito, vice-diretor de investimentos de crédito da Apollo, compartilhou que a Apollo buscará várias oportunidades para investir em projetos de blockchain e Web3. O Bitcoin é um alvo improvável, disse ele, já que a Apollo está se concentrando mais em oportunidades de investimento geradoras de receita. Zito acrescentou que a empresa “passará cheques de US$ 50 [million] para US$ 250 milhões” para projetos relacionados a blockchain. Isso indica que a Apollo poderia investir bilhões sob a liderança de Moy.

Sobre a Apollo Global Management e Christine Moy

A Apollo é uma grande empresa de investimentos em private equity que encerrou o primeiro trimestre de 2022 com US$ 513 bilhões em ativos sob gestão. A Apollo foi fundada em 1990 e emprega mais de 2.100 funcionários em todo o mundo. Ela opera três estratégias de investimento primárias, às quais se refere como rendimento, híbrido e patrimônio.

Moy é formado pela Brown University. Títulos anteriores no JPMorgan incluem chefe global de metaverso e chefe global de link na Onyx by JP Morgan. Antes de suas posições na divisão Onyx, ela trabalhou como chefe global de blockchain e criptografia.

A linha inferior

A adição de um líder experiente e experiente em criptomoedas e blockchain de um dos maiores bancos do mundo sinaliza que a Apollo Global Management leva a sério o futuro do blockchain. Embora possa não estar interessado em comprar Bitcoin diretamente, os bolsos profundos da Apollo lhe dão o poder de influenciar o futuro da indústria de criptomoedas. A Apollo pode bancar o rei se escolher uma empresa específica ou projeto de blockchain para investimento, dando novos financiamentos para projetos de criptomoedas incipientes para o crescimento.