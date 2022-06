Crash da TerraUSD mostra riscos de stablecoins algorítmicas

Enquanto os detentores de stablecoin TerraUSD (UST) planejavam que suas participações em moeda sempre valessem um dólar, uma recente queda maciça no valor dos mercados de criptomoedas levou a um declínio severo no valor, atingindo um mínimo de US$ 0,30 em 11 de maio de 2022. Aqui está uma olhada no que aconteceu, por que essa stablecoin foi capaz de cair abaixo de seu valor alvo e o que os investidores podem aprender com a queda do Terra (LUNA) e do TerraUSD.

Principais conclusões Embora destinado a valer exatamente um dólar, a stablecoin TerraUSD (UST) caiu para um valor baixo de US$ 0,30 em 11 de maio de 2022.

Como uma stablecoin algorítmica apoiada por criptomoedas, uma recente queda nos preços das criptomoedas causou uma queda nos preços do UST.

A situação do Terra (LUNA), uma moeda relacionada, tornou-se tão terrível que o Terra interrompeu o processamento de novas transações em 12 de maio de 2022.

O que é TerraUSD?

TerraUSD é uma stablecoin operando na blockchain Terra. O TerraUSD, que é negociado com o símbolo UST, sempre deve valer exatamente um dólar, permitindo que as transações sejam processadas com resultados previsíveis e dando aos investidores e comerciantes de criptomoedas a opção de armazenar seus ativos em criptomoedas sem o risco e a volatilidade associados às moedas digitais típicas .

No entanto, desencadeada por uma queda nos valores gerais da criptomoeda, a stablecoin UST despencou em valor a partir de 9 de maio de 2022. De acordo com a CoinGecko, a moeda atingiu um valor baixo de US$ 0,298 em 11 de maio. Isso é o oposto do que deveria acontecer. Então, por que o TerraUSD caiu? Foi impulsionado pelos ativos subjacentes que deveriam dar à UST um preço estável.

Por que o UST caiu abaixo de um dólar?

Stablecoins são ativos digitais destinados a reter um valor fixo em comparação com um ativo ou moeda subjacente. As stablecoins mais comuns rastreiam o dólar dos Estados Unidos, embora existam stablecoins para outras moedas internacionais, incluindo o euro, e stablecoins que rastreiam o valor do ouro.

Cada stablecoin funciona de maneira diferente e é gerenciada por um grupo ou organização diferente. No caso do TerraUSD, a moeda faz parte do ecossistema Terra, que também opera o Terra (LUNA).

A moeda TerraUSD não é lastreada em ativos denominados em dólares americanos. Em vez disso, um algoritmo de computador cria (moeda) e destrói (queima) tanto o UST quanto o LUNA para trazer o preço de volta ao equilíbrio. Isso funcionou razoavelmente bem na prática desde o início do Terra e Luna até a recente queda do mercado, quando a pressão descendente no TerraUSD foi demais para o algoritmo acompanhar.

Os riscos das stablecoins algorítmicas

Quando os Estados Unidos começaram a imprimir dólares, mantinham um estoque de ouro e prata destinado a sustentar o valor do dólar. Se alguém quisesse trazer um certificado de prata ou um certificado de ouro ao governo e trocá-lo por prata ou ouro, poderia fazê-lo até 1964, quando o dólar passou a ser apoiado pela “plena fé e crédito do governo dos Estados Unidos”. ”

Várias stablecoins usam sistemas semelhantes e mantêm reservas em ativos denominados em dólar para suportar o valor de suas moedas. No entanto, esse não é o caso de moedas algorítmicas como TerraUSD. Como é apoiado apenas pela comunidade que usa a moeda e algoritmos de computador projetados para manter a demanda do mercado pela moeda equilibrada em um dólar, não há garantia de que a moeda possa manter sua indexação.

No caso do Terra, a situação ficou tão grave que os validadores do Terra interromperam novas transações na manhã de 12 de maio de 2022.

A linha inferior

As moedas Terra Luna e TerraUSD sofreram uma queda significativa no valor de mercado e ninguém sabe quando se recuperarão. Isso destaca o risco de certas criptomoedas e stablecoins algorítmicas. Embora o Terra possa virar a esquina e se recuperar, essa situação é um lembrete claro de por que é importante investir com cuidado e entender os riscos ao fazer novos investimentos.

Stablecoins como USD Coin e Gemini Dollar estão em risco? USD Coin e Gemini Dollar são stablecoins relacionadas às exchanges Coinbase e Gemini, respectivamente. Cada um mantém contas com ativos denominados em dólar pelo menos igual ao número de stablecoins em circulação. Empresas de contabilidade externas auditam essas moedas regularmente e divulgam relatórios sobre os valores dos ativos. Apesar dessas diferenças com o TerraUSD, não há garantia de que essas moedas manterão seu valor e não são seguradas pelo FDIC.

O que é uma Blockchain? Um blockchain é um banco de dados de software distribuído, muitas vezes chamado de livro-razão distribuído. Blockchains são mantidos por uma rede de computadores em todo o mundo. O software Blockchain é fundamental na operação de criptomoedas.