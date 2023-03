Departamento de Transferência de Renda passa a ser comandado pela SAS

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou terça-feira, 28/02, da inauguração do novo espaço do Departamento de Transferência de Renda, no Jardim Bela Vista (Avenida Santo Antônio, 1.739). O setor, que era comandado pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Setre), agora será comandado pela Secretaria de Assistência Social (SAS).

O departamento concentra todas as ações do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) voltadas à transferência de renda de famílias vulneráveis, como o Bolsa Família (federal), Renda Cidadã (estadual) e Nosso Futuro. Este último é municipal e representa o maior programa municipal de transferência de renda do país.

“Essa ação é estratégica e prioritária do nosso governo. Se tem algo assertivo em um governo, é cuidar de quem mais precisa. Passamos por uma pandemia e muitas famílias ficaram em situação muito difícil. Por essa razão, criamos o Nosso Futuro. Mas não queremos que as pessoas se tornem dependentes do programa. Por isso também criamos programas de capacitação para que essas pessoas se preparem para novas oportunidades no mercado de trabalho”, disse Rogério Lins.

Também participaram da cerimônia os secretários José Carlos Vido (Assistência Social), Pedro Sotero (Habitação), Gelso de Lima (Emprego, Trabalho e Renda), Sérgio Di Nizo (Governo) e vereadores.