Osasco celebra culto de emancipação política

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, a vice-prefeita Ana Maria Rossi e seu esposo, o ex-prefeito Francisco Rossi, o deputado estadual Gerson Pessoa, secretários municipais e vereadores participaram segunda-feira, 27/02, de culto ecumênico no Teatro Municipal Glória Giglio em comemoração aos 61 anos de emancipação político-administrativa de Osasco, celebrada no último dia 19. O culto contou com participação especial de Davi Sacer.

As dependências do local estavam completamente tomadas por fiéis de diversas denominações evangélicas, entre as quais Igreja Avivamento da Fé, Assembleia de Deus Belém, Igreja de Missões, Quadrangular e Bola de Neve.

Durante a cerimônia, pastores fizeram o uso da palavra para desejar paz e proteção divina aos fiéis e às autoridades constituídas da cidade. Também foram entoados cânticos e louvores com a participação de corais das igrejas.

Convidados ao palco, Rogério Lins e Gerson Pessoa agradeceram as orações dos munícipes nos últimos dias em prol da esposa do deputado, Gabriela Pessoa, que se recupera de cirurgia de transplante de medula óssea em razão do diagnóstico de leucemia, em outubro no ano passado. Irmã de Gabriela, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins, foi a doadora. Ambas se recuperam do procedimento.

“É com muita alegria que estamos aqui para agradecer as orações pela Gabi, por minha esposa, Aline, por nossa família e por nossa cidade. Quando entregamos nossa cidade ao Senhor, podemos ter problemas, enfrentar tempestades, mas a vitória é certa”, disse o prefeito.

Pastores das mais diversas ordens religiosas também participaram da cerimônia justamente com seus familiares.