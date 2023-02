Maior cachorro-quente do Brasil é servido a 5 mil pessoas em Osasco

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

Após servir 5 mil cachorros-quentes no Calçadão da Rua Antônio Agú, no sábado, 25/02, em comemoração aos 61 anos de emancipação político-administrativa, Osasco conquistou duas marcas simbólicas (conferida pela empesa Ranking Brasil): maior cachorro-quente contínuo do Brasil e a maior distribuição de cachorro-quente. O sanduíche gigante tinha 61 metros de comprimento. As marcas foram certificadas por Elisângela Arruda, representante da Ranking Brasil.

Para produzir os lanches foram usados 300 kg de pães, sendo 5 unidades de 10 metros cada e outro de 11 metros, 300 kg de salsichas (2 mil salsichas), 180 kg de purê de batatas, 10 kg de batata palha, 10 litros de ketchup e 6 litros de mostarda.

A ação, idealizada conjuntamente pela Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SETIDE) e demais pastas, contou com apoio da empresa MM Foods e da Associação Paulista de Supermercados (APAS). A MM Foods preparou e serviu os sanduíches às centenas de pessoas que compareceram ao calçadão para prestigiar o evento.

Helen Pelozio, 44 anos, estava entre as primeiras da fila que se formou no local. “Achei legal e diferente essa ideia de comemorar o aniversário da cidade servindo cachorro-quente. Vim trazer minha filha (Isabelly, 7 anos), que adora esse lanche. Quando ela soube na escola que ia ter cachorro-quente, não parou mais de falar que eu tinha que trazê-la”, disse.

O servidor público aposentado Pedro Marcos, 64, também estava acompanhado do filho, Leonardo, 7. “Todo ano participo dos eventos de aniversário. Esse ano foi diferente, com lanche. Em anos anteriores serviram bolo. Se adulto gosta de cachorro-quente, imagina as crianças”.

Não é um título oficial, mas Osasco é conhecida como a capital do cachorro-quente. São quase duzentos carrinhos licenciados para a venda do lanche no município e que comercializam entre 25 a 60 cachorros-quentes por dia, cada um. Há sanduíches para os mais variados gostos. Tem cachorro-quente no prato, com duas ou três salsichas e com bacon.

Participaram do evento secretários municipais, vereadores, o deputado estadual Gerson Pessoa, que representou o prefeito Rogério Lins, e o presidente da Ordem dos Emancipadores de Osasco, Lázaro Antônio Suave.