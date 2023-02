Osasco inicia vacinação contra a covid com a Bivalente

Imagem: Divulgação

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco inicia a vacinação contra a covid com o imunizante Bivalente. Nessa primeira fase, serão vacinados idosos com 70 anos ou mais, idosos assistidos em instituição de longa permanência, indígenas, quilombolas e imunocomprometidos com 12 anos ou mais.

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde. Os endereços e horários de funcionamento poderão ser vistos em saude.osasco.sp.gov.br

A vacina bivalente protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron. Os grupos mais expostos ao risco da doença e que foram vacinados com ao menos duas doses da vacina monovalente receberão esta nova versão primeiro.

Pessoas que só receberam uma dose da vacina monovalente terão que se vacinar com a segunda dose antes de tomar a bivalente.

O grupo dos imunossuprimidos considera, por exemplo, pessoas com câncer, pessoas vivendo com HIV, transplantados e outros com o sistema imune fragilizado, o que deixa o paciente mais suscetível a infecções. São eles:

. Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea;

. Pessoas com HIV e CD4 <350 células/mm³;

. Pessoas com doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida;

. Pessoas em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias;

. Pessoas com neoplasias hematológicas, como leucemias, linfomas e síndromes mielodisplásicas;

. Pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses.

