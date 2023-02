Prefeitura inaugura Central de Monitoramento Escolar

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Marcelo Deck e Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco, por meio de uma ação intersecretarial que envolveu Educação (SED), Segurança e Controle Urbano (Secontru) e Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (Setide), inaugurou na tarde de segunda-feira, 27/02, a Central de Monitoramento Escolar (CME) totalmente incorporada ao Centro de Operações Integradas (COI). Acompanharam o prefeito Rogério Lins na entrega do novo equipamento, a vice-prefeita, Ana Maria Rossi, o deputado estadual eleito, Gerson Pessoa, os secretários municipais Luciano Camandoni (Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico), Coronel Virgolino (Segurança e Controle Urbano) e Claudio Piteri (Educação).

Agora, as escolas da rede municipal de ensino passam a contar com câmeras e alarme de segurança, sendo monitoradas em tempo real 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados. “A qualquer movimentação suspeita o COI é imediatamente acionado e envia viaturas da Guarda Civil Municipal para tomar todas providências necessárias”, destacou o prefeito Rogério Lins.

A CME vai funcionar assim: caso ocorra uma invasão na escola, após o fechamento da unidade, o disparo do alarme se faz tanto no local, a fim de inibir qualquer atitude criminosa, quanto na Central onde os operadores já recebem um alerta de invasão e iniciam a tomada de decisão, com a abertura de uma ocorrência para o COI, para ação imediata da Guarda Civil Municipal.

Além disso, para facilitar a comunicação entre escolas e a Central, cada unidade terá um rádio com a mesma tecnologia utilizada pelos agentes.

“Traremos ótimas notícias consecutivas para nossa cidade nesse calendário comemorativo dos 61 anos de emancipação político-administrativa de Osasco, porque o melhor presente que a gente pode entregar para a nossa população na gestão pública são os novos serviços, novas obras e melhorias. Sempre tive o sonho de que em Osasco as escolas públicas fossem tão boas quanto as escolas particulares. Eu sabia que só faltava uma coisa, melhorar a infraestrutura porque já temos os melhores profissionais”, afirmou o prefeito

Para o secretário Luciano Camandoni, as operações da Central de Monitoramento Escolar marcam o início de uma nova era. “A Central representa uma solução tecnológica para a segurança dos prédios da educação, assim conseguimos coibir roubos, furtos e vandalismos”.

Já o secretário Cláudio Piteri destaca que toda a estrutura da escola está mais protegida com o sistema de monitoramento integrado ao COI. “A Central traz mais tranquilidade para os alunos, professores e demais funcionários. Todos sabemos de nossas responsabilidades para tornar a cidade, mais segura e mais humana”.

O coronel Virgolino, destacou que a CME é uma solução técnica plausível e eficiente. “A tecnologia a serviço da segurança está materializada na Central”.

Presente ao evento o deputado estadual eleito Gerson Pessoa falou sobre a importância dessa ferramenta que não é simplesmente uma câmera, mas sim uma solução tecnológica de segurança. “É um sonho realizado. Não adianta somente o alerta, é preciso dar continuidade ao atendimento. Parabéns ao prefeito Rogério Lins pela iniciativa e pela inovação de acreditar nesse projeto. Não tenho dúvidas de que minha missão enquanto deputado é trazer condições e recursos para que a gente possa investir cada vez mais em ferramentas como a CME”.

Também prestigiaram o evento os vereadores Adauto Totô, Josias da Juco, Fábio Chirinham e Zé Carlos do Santa Maria.