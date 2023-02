Estádio vira pista de dança em show de aniversário de Osasco

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck e Fernanda Cazarini

Pensem num domingo que o osasquense contou as horas para chegar. Pois o 26/02 chegou e foi repleto de satisfação e alegria para as cerca de 15 mil pessoas que se dirigiram ao Estádio Municipal José Liberatti, no Jardim Rochdale, para prestigiar o show em comemoração aos 61 anos de emancipação político-administrativa da cidade. Houve apresentações de artistas regionais na abertura do evento e logo em seguida as atrações principais, como Lauana Prado, Barões da Pisadinha, Joãozinho VT e Wesley Safadão. A festa foi um presente da Rádio Nativa FM à cidade e sem custos aos cofres públicos.

O dia foi de sol, música animada e num ambiente espaçoso, confortável e acolhedor ao público, com barraquinhas de lanches, suco, água, refrigerante, faixas e setas indicativas onde estavam posicionados os serviços de ambulância, postos de atendimento médico e banheiros químicos. Foi como um “domingo no parque”.

Os ingressos foram trocados por um quilo de alimento não perecível e retirados nos dias que antecederam ao show nas bilheterias do próprio estádio do Jardim Rochdale e no Fundo Social de Solidariedade. Os donativos serão revertidos em prol de famílias em vulnerabilidade social da cidade. Parte das doações será destinada às famílias desabrigadas e desalojadas durante o temporal que atingiu São Sebastião, no litoral Norte de São Paulo, na madrugada do domingo, 19, e que causou mais de 60 mortes.

Os portões foram abertos ao público por volta das 11h e aos poucos o público, ainda meio acanhado, foi chegado. As principais atrações começaram a se apresentar no final da tarde, mas tão logo os portões foram abertos dezenas de pessoas se acomodaram na frente do palco e nas arquibancadas cobertas.

O público era formado pelas mais variadas faixas etárias. Crianças, adolescentes e idosos caíram no forró. “Vim trazer minha avó (Maria do Socorro da Silva). Ela ama o Wesley Safadão. Se não trouxesse, nossa! Ia ficar doente”, disse, sorrindo, a estudante Thaís Souza, 22. “Gosto muito mesmo. Foi um presente para mim (o show), porque nunca assisti a um show dele. Estou muito feliz”, completou a aposentada Maria do Socorro. Avó e neta moram no Rochdale.

O casal David Cavalcante, 42, e Carine Daniele, 40, que também mora no bairro, chegou cedo para garantir um lugar nas proximidades do palco. “Esses shows deviam acontecer mais vezes no aniversário da cidade. É mesmo um presente para os moradores, porque a gente gosta desses artistas, mas os shows são caros e nem todo mundo tem condição de pagar. Muito legal essa ação da prefeitura”, disse David.

Na medida em que as horas avançavam os espaços na pista e arquibancadas foram ocupados. Lauana Prado começou a criar o clima com sua voz rouca entoando baladas românticas. Depois, o ritmo esquentou com os Barões da Pisadinha. Na sequência, Wesley Safadão transformou o estádio num verdadeiro bailão com seus hits.

Acompanhado do deputado estadual Gerson Pessoa, o prefeito Rogério Lins subiu ao palco para saudar os artistas, o público, agradecer pela doação de alimentos, e parabenizar a todos que trabalharam na organização do evento. Vereadores e secretários municipais também prestigiaram a festa.