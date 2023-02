Prefeitura inicia campanha de desratização nos bairros da cidade

Imagem: Arquivo

O Centro de Controle de Zoonoses de Osasco (CCZ), vinculado à Secretaria de Saúde, inicia na manhã de sábado, 25/02, uma campanha para intensificar as ações de desratização em toda a cidade. Nessa primeira fase, serão realizados mutirões em quatro bairros: Rochdale, Jardim Aliança, Canaã e IAPI. A ação também será integrada com o trabalho das equipes da Campanha de Combate à Dengue.

Durante a ação de controle da leptospirose, será colocado raticida em bocas de lobo e margens de córregos. O objetivo é controlar a população de roedores, e assim diminuir a incidência da doença.

A operação será realizada aos sábados e continuará ao longo da semana, mas em pontos específicos determinados pelas equipes.

De acordo com o coordenador do Controle de Zoonoses da Prefeitura de Osasco, Enoque Luz, será uma megaoperação que contará com a equipe formada por 90 funcionários, entre eles veterinários, supervisores e técnicos que irão monitorar a ação e orientar os moradores. “Estamos mobilizando nossas equipes nessa megaoperação que vai atender todos os bairros da cidade”.

Enoque também aproveitou para reforçar as orientações da administração pública quanto ao despejo de lixo e entulho. “Pedimos que a população colabore, jogando o lixo no lixo e solicitando, quando necessário, a remoção de inservíveis na Central 156. Também dispomos dos Ecopontos, para que a população não despeje o lixo em ruas, praças, terrenos desocupados, o que contribui e muito para o aumento de roedores e insetos”.